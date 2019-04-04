«Никакой стройки не будет»: в мэрии объяснили внезапную вырубку в Сосновом бору

Аквапарк должен начать работу уже 1 июня этого года

В парке культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе Новосибирска начали строительство летнего аквапарка, который должен заработать уже 1 июня.







27 марта здесь спили три дерева, что вызвало возмущение у жителей соседних домов. Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова признала, что стройка действительно стала для новосибирцев сюрпризом.





«Горожане действительно были удивлены. Потому что мы не смогли их предупредить. Я не с снимаю с этого свою ответственность, это действительно важно. <...> В том, что благоустроительные работы начались без ведома общественности. <...> Здесь такого инвестора директор давно искал, мы давно про это проект говорили. Надеемся, что уже летом горожане его по достоинству смогут оценить. Мы любого не застройщика, а человека, который хочет сделать хорошо нашим горожанам, [не можем отправить] в чистое поле или на площадь Ленина, чтобы сделать там бассейн. Мы действительно пытаемся, чтобы наши парки развивались именно для горожан, чтобы им тут было хорошо и уютно», — рассказала Анна Терешкова.





Согласно плану, в парке планируется установить два бассейна с подогревом, площадки для занятий йогой, а также тренажёры. Вход в бассейн будет стоить от 500 до 1000 рублей





По словам директора парка «Сосновый бор» Александра Гольмана, на территории парка могут быть установлены только модульные конструкции, которые в любой момент можно будет легко убрать — такими будут и бассейны.





«Никакого строительства здесь не ведётся и не планируется. Всё, что здесь планируется, — помещение для персонала, охраны — это всё модульные конструкции, которые просто требуют ровного основания, на которое его нужно привести и поставить.





Либо смонтировать, либо привести готовое. Все работы, которые тут проводятся, по сути, являются благоустройством.<...> Этот объект и будет являться якорем, который увеличит трафик. Сюда люди поедут, чтобы попасть в эту зону, мы надеемся на синергетический эффект увеличить число посетителей парка. Пока парк "Сосновый бор" не избалован субсидиями, инвестициями на благоустройство. Задаётся новый стандарт», — пояснил Гольман.





Он также добавил, что компания «Контек-Сиб» инвестирует 25 миллионов в проект — это оборудование для аквапарка.





«В данном случае смысл договора следующий: парк берёт в аренду это оборудование у "Контек-Сиб», возлагая на компанию обязанности по эксплуатации. Парк ничего не будет платить, никаких бюджетных денег на этот проект не расходуется ни копейки. Ни бюджета, ни собственных средств парка. Аренда будет платиться в процентах от выручки. Мы не подписываем никаких неподъёмных финансовых обязательств. Никаких рисков парк не несёт, но мы сумеем заработать», — сообщил Александр Гольман.







По словам руководителя «Контек-Сиб» Артёма Варреса, компания уже делала подобный проект в московских Сокольниках.







«Мы имеем опыт монтажа таких бассейнов не только в Москве, но и по всей России. <...> У нас будут обслуживаться бассейны каждый день: вечером аквазона закрывается, приезжает сервисная служба. Добавляет необходимые агенты, чтобы утром [вода] в бассейне была равно стандарту чистой питьевой воды.<...> Планируется цена за вход от 500 до 1000 рублей за неограниченное по времени посещение. Большая категория людей, которая будет бесплатно сюда приходить: И общество инвалидов, с которыми мы будем сотрудничать и дети из интернатов — они будут посещать в отдельные дни наш аквапарк», — рассказал Антон Варрес.





Пришедшие на встречу с инвестором и чиновниками жители домов на Александра Невского заявили, что пользоваться аквапарком не собираются.





«У меня двое детей, каждое лето мы выезжаем из города. Зачем нам бассейн? Тем более, за такие деньги.





Хоть у нас здесь и не бедные люди живут, но сумма это весомая», — рассказала одна из местных жительниц. Она выразила опасения, что эту территорию всё равно застроят: «Мы уже так обжигались».





Работы начались и в другом парке Новосибирска — Центральном. В конце марта здесь начали разбирать главную сцену — к первому сентября здесь обещают установить новую и сделать музыкальный фонтан.

