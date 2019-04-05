Новосибирцы раскупили билеты на фильм о спасителях мира из США за месяц до премьеры

Кинотеатры уверены, что повышенный интерес сохранится не только в день премьеры

Премьера фильма «Мстители: Финал» в России запланирована на 29 апреля 2019 года — в новосибирских кинотеатрах на некоторые сеансы билеты уже практически раскуплены.







Директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Елена Захарова подтвердила корреспонденту НГС, что на премьерные показы билеты раскуплены в большинстве кинотеатров сети. По её мнению, это не должно удивлять, потому что фильм можно назвать самой ожидаемой премьерой 2019 года.





«Мы говорим не просто об очередной части одной из самых успешных франшиз, у которой за многие годы появился пул преданных поклонников, не пропускающих ни одну новую серию. Речь идёт о заключительном эпизоде, в котором зрители, помимо традиционно крутых спецэффектов, которые надо смотреть на большом экране, получат ответ на главный вопрос — смогут ли оставшиеся в живых герои победить главного злодея вселенной Таноса, который в прошлом эпизоде уничтожил половину населения планеты. Это — высшая точка всей саги, поэтому повышенный интерес мы ожидаем не только в первые дни», — добавила Елена Захарова.





Практически все билеты раскуплены на сеанс в «Синеме» в «Ройял Парке» — информация на 4 апреля





С её мнением солидарна и PR-менеджер кинотеатра «Люксор» Хельга Пирогова. Она подтверждает ажиотаж.







«Безусловно, это один из самых ожидаемых фильмов этого года. "Мстители: Финал" завершает Эру Мстителей, какой мы её знаем последние 11 лет. За такое долгое время фанаты уже сроднились с этой вселенной, с персонажами, и действительно, интерес к тому, чем же всё-таки всё закончится, достигает невероятных высот — кто же выживет, кто погибнет, кто на самом деле покончит с Таносом и как (заметно, что я тоже фанат, да?). Самое лучшее, что мы можем сделать к премьере, — идеально отстроить под фильм звук, изображение и позвать всех смотреть в формате объёмного звука Dolby Atmos. Помочь зрителям оказаться внутри кино — это ли не самый большой подарок для фанатов?» — уверена Пирогова.







В прошлом году перед премьерой Минкульт запретил кинотеатрам Новосибирска показывать «Мстителей» в День Победы.

