Маршрутку закидали камнями на площади Станиславского: пострадал пассажир
Хулиганы разбили «Газели» стекло — осколки ранили лицо ехавшему в маршрутке мужчине
Сегодня днём, 4 апреля, в маршрутку
Очевидцы заметили, как маршрутке
«Просто человек какой-то кинул что-то — не знаю, камень, наверное, потому что разбилось там стекло, и скорая приехала, человек пострадавший», — рассказала корреспонденту НГС очевидица, проезжавшая мимо на автомобиле.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области коротко подтвердили, что на площади Станиславского действительно был конфликт с участием маршрутки. В областном минздраве сообщили, что из-за произошедшего пострадал мужчина (вероятно, пассажир) — он получил ссадины лица, но от госпитализации отказался.
Диспетчеры ПАТП-1118, обслуживающего маршрут
Дополнение: после публикации новости ещё один очевидец происшествия рассказал, что видел, как мужчина рукой разбил стекло маршрутки. Потом он сел в автомобиль и уехал.
Представители перевозчика отказались комментировать и вчерашний похожий случай — рано утром 3 апреля двое хулиганов в масках разбили стёкла маршруток на конечной остановке. Инцидент попал на камеру наблюдения магазина, который находится неподалёку.
Мария Морсина
Фото очевидца