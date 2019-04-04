Маршрутку закидали камнями на площади Станиславского: пострадал пассажир

Хулиганы разбили «Газели» стекло — осколки ранили лицо ехавшему в маршрутке мужчине

На площади Станиславского повторился вчерашний конфликт — маршрутке снова разбили стекло
На площади Станиславского повторился вчерашний конфликт — маршрутке снова разбили стекло

Сегодня днём, 4 апреля, в маршрутку № 10, подъезжавшую к площади Станиславского в Новосибирске, бросили камень — к пострадавшему пассажиру приехала скорая. Вчера маршрутке с таким же номером хулиганы разбили стекло на другой остановке.


Очевидцы заметили, как маршрутке № 10 разбили стекло на площади Станиславского сегодня около 15:00.


«Просто человек какой-то кинул что-то — не знаю, камень, наверное, потому что разбилось там стекло, и скорая приехала, человек пострадавший», — рассказала корреспонденту НГС очевидица, проезжавшая мимо на автомобиле.


Пострадавший отказался поехать в больницу
Пострадавший отказался поехать в больницу


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области коротко подтвердили, что на площади Станиславского действительно был конфликт с участием маршрутки. В областном минздраве сообщили, что из-за произошедшего пострадал мужчина (вероятно, пассажир) — он получил ссадины лица, но от госпитализации отказался.


Перевозчик пока никак не комментирует нападения на маршрутки
Перевозчик пока никак не комментирует нападения на маршрутки


Диспетчеры ПАТП-1118, обслуживающего маршрут № 10 (с/х Левобережный — ж/м Акатуйский), в течение часа не смогли прокомментировать конфликт — они отметили, что узнали об инциденте от корреспондента НГС. 


Дополнение: после публикации новости ещё один очевидец происшествия рассказал, что видел, как мужчина рукой разбил стекло маршрутки. Потом он сел в автомобиль и уехал. 


Представители перевозчика отказались комментировать и вчерашний похожий случай — рано утром 3 апреля двое хулиганов в масках разбили стёкла маршруток на конечной остановке. Инцидент попал на камеру наблюдения магазина, который находится неподалёку.

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