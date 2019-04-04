Новосибирца отправили в колонию за стрельбу в салоне сотовой связи

Он ранил в голову продавца из найденного возле мусорки пистолета

Новосибирец отправится в колонию за прошлогодний инцидент в салоне сотовой связи на Бориса Богаткова
Новосибирец отправится в колонию за прошлогодний инцидент в салоне сотовой связи на Бориса Богаткова

В Новосибирске завершился суд над посетителем салона сотовой связи, который случайно выстрелил в голову продавцу.


Происшествие, после которого новосибирец оказался на скамье подсудимых, случилось 11 октября 2018 года в салоне сотовой связи «Билайн» на Бориса Богаткова.


Согласно обвинительному заключению, в тот день 38-летний новосибирец нашёл возле мусорных баков сигнальный пистолет, переделанный в боевой. Оружие он положил себе в сумку и пришёл с ней в салон сотовой связи, рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Артём Булгаков.


По версии обвинения, посетитель попросил у продавца посмотреть iPhone 8. Когда подсудимому дали телефон, он попытался сбежать, но его задержали и вернули в салон.


«После чего [подсудимый] выхватил найденный им пистолет и направил на сотрудника, который находился в проходе — не давал выйти из салона связи. Высказал угрозу убийством с целью того, чтобы <…> последний отошел от дверей», — описал ситуацию гособвинитель.


Как следует из материалов дела, сотрудник схватил выходившего посетителя за руку. Между ними завязалась борьба, во время которой подсудимый случайно выстрелил и тяжело ранил в голову другого сотрудника, который в это время был в салоне сотовой связи, напомнил Артём Булгаков.



В итоге стрелка отдали под суд. Его обвиняли сразу в нескольких преступлениях: в «незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов» (ч. 1 ст. 222 УК РФ), в «покушении на грабёж» (ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ), в «угрозе убийством» (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и в «причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ), перечислил помощник прокурора.


Он уточнил, что свою вину подсудимый признал частично. В частности, стрелок утверждал, что найденный пистолет собирался сдать в полицию и поэтому положил его в сумку, но по пути зашёл за телефоном. Также, по версии подсудимого, он не собирался похищать телефон из салона, а просто собирался выйти с гаджетом, чтобы рассмотреть его на свету. Кроме того, стрелок сообщил, что при выходе из салона никому не угрожал, а просто достал пистолет, так как его не выпускали, передал Артём Булгаков позицию подсудимого.


Сегодня, 4 апреля, Октябрьский суд Новосибирска приговорил посетителя салона сотовой связи к 4 годам 4 месяцам колонии общего режима, сообщил помощник прокурора Октябрьского района. Приговор в законную силу ещё не вступил.


Раненный в голову сотрудник сотовой связи, по данным гособвинителя, до сих пор восстанавливает здоровье.

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