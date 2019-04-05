Тепло побьёт рекорды: в Новосибирск придёт хорошая для пикников погода

Для начала апреля температура будет даже слишком высокой

В предстоящие выходные температура в Новосибирске будет подниматься до +9 градусов
В предстоящие выходные температура в Новосибирске будет подниматься до +9 градусов

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в конце уходящей недели: температура в области будет на 5 градусов выше климатической нормы.


«Радикально ситуация в общем-то не меняется у нас. То есть погода остаётся по-прежнему неустойчивой, вызванной наличием над югом Западной Сибири достаточно развитой атмосферной фронтальной зоны. То есть атмосферные фронты на фоне циклонических волновых возмущений над нами перемещаются с запада на восток, иногда с северо-запада на юго-восток, и в общем-то они обуславливают в принципе неустойчивую погоду над нашей территорией», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём и в ближайшую ночь в Новосибирске ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Потом они прекратятся и по крайней мере до конца недели в городе будет сухо. Ветер в эти дни будет дуть с силой до 4–9 метров в секунду.


«Температурный фон [в конце недели в Новосибирской области] достаточно умеренный, но всё-таки это выше климатической нормы примерно градусов на 5. Температура в ночные часы — в интервале от –4 до +2 градусов. <…> Дневные температуры — от 4 до 11 градусов тепла», — сообщил Ренад Ягудин.


В Новосибирске, по его словам, в ближайшие трое суток ожидается 0 до –2 градусов по ночам, днём воздух будет прогреваться до +6…+9.


Недавно в городе начала зеленеть трава, распустились первые весенние цветы, а в продаже появились веточки вербы. И даже манул в зоопарке радуется весне — он прыгает и играет как домашний котёнок.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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