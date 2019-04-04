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Недвижимость

Два долгостроя застройщика-банкрота выставили на торги за 200 миллионов

Компания «Союз-10» не смогла достроить два дома в Ленинском районе

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Небольшой дом в 3-м переулке Серафимовича, 7 (на заднем плане) уже возведён и даже остеклён

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске объявили открытый аукцион, на котором продадут недостроенные дома обанкротившейся компании «Союз-10», — извещения опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На торги выставили два долгостроя в микрорайоне «Телецентр». Один из них находится в квартале застройщика в 3-м переулке Серафимовича, 7: его площадь — больше 2 тысяч кв. м, площадь участка — почти 2,5 тысячи кв. м. Весь лот оценили в 82,7 миллиона.

Второй дом — долгострой на улице Серафимовича, 10 площадью 4,37 тысячи кв. м на участке в 2 тысячи кв. м. Стартовая цена на него определена в 121 миллион рублей. Торги назначены на 14 мая.

«Как таковых дольщиков там нет, потому что их требования переквалифицированы в денежные. Они в реестр включены, и их количество не имеет существенного значения», — добавила корреспонденту НГС конкурсная управляющая компании Кристина Альяных.

Она также отметила, что кредиторам застройщик-банкрот ещё должен порядка 202 миллионов рублей — если долгострои продадут хотя бы по стартовой цене, ей практически удастся расплатиться.

В прошлом году в пользу кредиторов «Союз-10» только за имущественный комплекс на улице Троллейной, 83 удалось выручить 111 миллионов рублей — владельцем тогда признали компанию «СибирьАвто».

Компания «Союз-10» была основана в конце 1990-х Александром Михайловым и была основным застройщиком микрорайона «Телецентр». В феврале прошлого года основатель компании скончался.

Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова

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Телецентрдолгостройбанкротство

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КОММЕНТАРИИ (3)

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elka           
4 апр 2019 в 16:43

предоставьте это жилье нуждающимся!как мне например!

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elka           
4 апр 2019 в 16:42

на фото вполне приличные дома хоть и не достроенные!намного лучше барака где я живу!

Директор Завода (Ржака)
4 апр 2019 в 16:41

Позор.