Два долгостроя застройщика-банкрота выставили на торги за 200 миллионов

Второй дом — долгострой на улице Серафимовича, 10 площадью 4,37 тысячи кв. м на участке в 2 тысячи кв. м. Стартовая цена на него определена в 121 миллион рублей. Торги назначены на 14 мая.

На торги выставили два долгостроя в микрорайоне «Телецентр». Один из них находится в квартале застройщика в 3-м переулке Серафимовича, 7: его площадь — больше 2 тысяч кв. м, площадь участка — почти 2,5 тысячи кв. м. Весь лот оценили в 82,7 миллиона.

В Новосибирске объявили открытый аукцион, на котором продадут недостроенные дома обанкротившейся компании «Союз-10», — извещения опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Как таковых дольщиков там нет, потому что их требования переквалифицированы в денежные. Они в реестр включены, и их количество не имеет существенного значения», — добавила корреспонденту НГС конкурсная управляющая компании Кристина Альяных.



Она также отметила, что кредиторам застройщик-банкрот ещё должен порядка 202 миллионов рублей — если долгострои продадут хотя бы по стартовой цене, ей практически удастся расплатиться.



В прошлом году в пользу кредиторов «Союз-10» только за имущественный комплекс на улице Троллейной, 83 удалось выручить 111 миллионов рублей — владельцем тогда признали компанию «СибирьАвто».



Компания «Союз-10» была основана в конце 1990-х Александром Михайловым и была основным застройщиком микрорайона «Телецентр». В феврале прошлого года основатель компании скончался.

