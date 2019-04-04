Круглый и мохнатый манул из зоопарка обрадовался весне — он играет, как домашний котёнок

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило сняли видео, на котором молодой манул радуется тёплой погоде и резвится, как домашний котёнок.



«Приходите в Новосибирский зоопарк полюбоваться на такого жизнерадостного и ещё пушистого манула! Его вольер находится рядом с конюшней», — подписал зоопарк видео с развлекающимся зверем в соцсети «ВКонтакте».



В зоопарке уточнили, что на видео годовалый манул. Это один из тех котят, которых в прошлом году выкормила домашняя кошка.



Тогда самка манула родила пятерых детёнышей, но смогла выкормить только двух. Ещё трёх котят сотрудники зоопарка забрали через три дня после рождения, так как малыши родились слабыми. Их приёмной мамой стала обычная кошка. Поначалу манулы жили в вольере, который недоступен для наблюдений, но в зоопарке отмечали, что они хорошо набирают вес и развиваются в соответствии со своим возрастом.