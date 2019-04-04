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Милота

Круглый и мохнатый манул из зоопарка обрадовался весне — он играет, как домашний котёнок

Посмотрите видео с развлечениями дикого зверя, которого выкормила обычная кошка

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Манул обрадовался весне и начал развлекаться, весело прыгая и играя с окружающими предметами

Фото: Novosibirsk Zoo / youtube.com

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило сняли видео, на котором молодой манул радуется тёплой погоде и резвится, как домашний котёнок.

«Приходите в Новосибирский зоопарк полюбоваться на такого жизнерадостного и ещё пушистого манула! Его вольер находится рядом с конюшней», — подписал зоопарк видео с развлекающимся зверем в соцсети «ВКонтакте».

В зоопарке уточнили, что на видео годовалый манул. Это один из тех котят, которых в прошлом году выкормила домашняя кошка.

Тогда самка манула родила пятерых детёнышей, но смогла выкормить только двух. Ещё трёх котят сотрудники зоопарка забрали через три дня после рождения, так как малыши родились слабыми. Их приёмной мамой стала обычная кошка. Поначалу манулы жили в вольере, который недоступен для наблюдений, но в зоопарке отмечали, что они хорошо набирают вес и развиваются в соответствии со своим возрастом.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются с 1995 года. Их потомки сейчас живут в зоопарках Германии, Чехии, Польши, Франции, Швейцарии, Австрии и Великобритании.

Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео с канала Novosibirsk Zoo на youtube.com

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Ольга Хмелевская

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КОММЕНТАРИИ (15)

Совсем вредная
4 апр 2019 в 15:34

Ой какая киска красивая! Ми-ми-ми! Особенно понравился его длинный хвостик! Хочу его себе домой! ;)

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Директор Завода (Ржака)
4 апр 2019 в 15:34

Я тоже рад весне. В Крыму особенно хорошо в это время. А в Новосибирске смотрю весна это какахи.

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Доктoр
4 апр 2019 в 16:14

Ах какой забавный котичек! Вы только посмотрите как смишно он прыгает, прям как маленький котёнок! Ми-ми-ми! Мур-мур-мур, Кис-кис-мяу! ;) Он наверное кошку хочет, вот так и прыгает! Весна же! У меня вот например тоже весной крышу сносит - как я его понимаю ;)

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