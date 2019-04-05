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Пять лет не срок: Локоть объявил об участии в выборах мэра Новосибирска

Действующий мэр долго скрывал своё желание переизбраться — за это время у него появились конкуренты

Анатолий Локоть работает мэром Новосибирска с апреля 2014 года
Анатолий Локоть работает мэром Новосибирска с апреля 2014 года

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть намерен участвовать в сентябрьских выборах главы города и пойти на второй срок — в должности он работает с 2014 года. 


Локоть объявил об участии в выборах сегодня, 5 апреля, выступая на форуме «Городские технологии» в Экспоцентре.


«Руководить таким городом сложно. Сложно, и это огромная ответственность. Завтра исполняется ровно 5 лет с того момента, когда новосибирцы доверили мне возглавлять крупнейший муниципалитет нашей страны. <...> 


Я подвожу, наверно, к главному. К решению, своему личному решению. Я заявляю о том, что готов участвовать в выборах мэра города Новосибирска <...> при одном условии — если это решение поддержат новосибирцы», 


— сказал Локоть.


До этого Локоть официально не объявлял о желании принять участие в выборах. При этом действующий мэр стал уже не первым претендентом, заявившим об этом, — до этого об участии сообщал координатор штаба Навального Сергей Бойко, депутат Законодательного собрания области Дарья Украинцева и бывший алкогольный магнат Сергей Проничев.


Выборы состоятся 8 сентября 2019 года. Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2014 году: кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, работавший тогда депутатом Госдумы, набрал 43,75% голосов, обогнав кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на 4,18%. 


В конце марта депутаты горсовета Новосибирска отказались менять систему выборов мэра — общественники предложили вернуться к системе выборов в два тура, однако депутаты эту идею не поддержали. Против проголосовало 35 депутатов.

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