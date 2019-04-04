На рынках появились щеглы, пойманные к церковному празднику

Птиц ловят в лесах, чтобы выпустить на волю в Благовещение, — зоозащитники против этого обычая

В одной тесной клетке находятся по 5–6 птиц 
В одной тесной клетке находятся по 5–6 птиц 

На рынках Новосибирска появились в продаже лесные птицы — щеглы, чижи и синицы, которых выпускают на волю на Благовещение. Их можно встретить на птичьем рынке в Ленинском районе, стоимость одной — минимум 200 рублей. Также объявления о продаже птиц появились на сервисе «Юла». 


Как пояснил корреспонденту НГС один из продавцов на птичьем рынке в Ленинском районе, пернатые пользуются огромным спросом, особенно накануне церковного праздника Благовещения. 


«Этих птиц берут ценители красоты — они очень красиво поют. А ещё скоро праздник, у нас их быстро раскупают. 


Специально покупают, чтобы выпустить. Говорят, за это сразу галочка ставится на небесах», — пояснил продавец. 


День Благовещения Пресвятой Богородицы — один главных православных праздников, он отмечается ежегодно 7 апреля. С ним связан обычай выпускать в небо птиц, которых содержали в клетках в течение зимы. Православный журнал «Фома» описывает эту традицию так: «В народе считалось, что птички, выпущенные на волю, станут ходатаями за человека перед Богом, "попросят за того", кто дал им свободу».


Продавец рассказал, что птиц ловят в лесах Новосибирской области с помощью специальных ловушек. На фото — одна из пойманных птиц
Продавец рассказал, что птиц ловят в лесах Новосибирской области с помощью специальных ловушек. На фото — одна из пойманных птиц


В Центре реабилитации диких животных корреспонденту НГС рассказали, что сейчас традиция превратилась в убийство лесных птиц. Выпущенная из клетки дикая птица очень ослаблена и абсолютно дезориентирована — это практически не даёт ей шанса на выживание.


«Конечно же, все птицы браконьерские, они все в стрессе. Хоть и пишут, что птицы поют, людей не боятся. Все птицы дикие, многие из них больные и в ужасном состоянии. Браконьеры способствуют негуманному отношению к птицам ради своего заработка. <...> К нам часто попадают птицы от браконьеров, потому что много попадаются больных. Мы это не поддерживаем. С этим непременно нужно бороться не только перед праздником, но и всё время», — рассказала координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. 


В Новосибирске стоит острый вопрос не только о судьбе лесных птиц, которых ловят браконьеры. Вчера новосибирские дрессировщики Герасимовы признались, что не могут содержать пятерых медведей. Сейчас животные живут в сыром гараже без света и отопления. 

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