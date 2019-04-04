Чтобы машины не ставили: продажу участка для расширения ГПНТБ объяснили автостоянкой

На двери указано, что до конца февраля шиномонтажная мастерская была закрыта — её работник Мамед был в отпуске

Федеральное агентство ДОМ.РФ объяснило, как участок для второй очереди строительства ГПНТБ СО РАН попал в число территорий на продажу — оказалось, его использовали не по назначению.







«Согласно неоднократно проведенным проверкам в 2017 и 2018 году Территориальным управлением Росимущества по Новосибирской области выявлено, что территория земельного участка с кадастровым номером 54:35:073105:2 не использовалась правообладателем (ГПНТБ СО РАН) по прямому назначению (строительство или подготовка к строительству второй очереди библиотеки), а была передана в аренду ООО "Компания Профит Плюс" под размещение автомобильной стоянки и размещения сервиса шиномонтажа», — рассказали в агентстве.







В результате Росимущество передало все права на распоряжение участком ДОМ.РФ, в том числе право на организацию открытого аукциона на его продажу.





Из-за размещения на участке автомобилей и пункта шиномонтажа участок признали использованным не по назначению





Как заметили в ГПНТБ СО РАН, автостоянка и шиномонтаж занимали участок до его официальной передачи библиотеке летом прошлого года, сейчас их работа прекращена, а машины на территории — это автомобили сотрудников библиотеки. Между тем в справочнике 2ГИС шиномонтажная мастерская на улице Бориса Богаткова, 51 к2 всё ещё отмечена как действующая организация.





«Очевидно, что научная библиотека не имеет возможностей, да и не должна самостоятельно заниматься проектированием и строительством зданий. Поэтому для того, чтобы начать целевое использование земельного участка, сразу после его получения мы направляли предложения о включении этого проекта в федеральную адресную инвестиционную программу нашему старому (Федеральное агентство научных организаций) и новому учредителю (летом 2018 г. мы были переданы в новое Министерство науки и высшего образования РФ). В настоящее время эти предложения находятся на рассмотрении. Мы проводим консультации, чтобы совместно определить механизм отмены принятого решения. Мне кажется, все понимают, что строительство нового здания не может быть начато так быстро», — заметил заместитель директора ГПНТБ СО РАН Антон Веселов.





Ранее стало известно, что на торги попала территория легендарного дисбата — два десятка заброшенных зданий выставили на продажу за 25 миллионов рублей.