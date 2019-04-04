Робот позвонил сотням новосибирцев с просьбой оценить работу мэра Локтя

Там сразу начинает разговаривать робот: "Мы какой-то институт. Пожалуйста, поучаствуйте в социологическом опросе. Это важно для вашего города и не займёт много времени". Тут же начинает задавать вопросы.

Об одном из таких звонков корреспонденту НГС рассказала жительница Новосибирска Юлия — ей звонили вечером 3 апреля.

Новосибирцы начали получать звонки с просьбой принять участие в опросе — жителей города спрашивают об итогах работы Анатолия Локтя на должности мэра.

Вопросы такого характера: "Вы слышали, что за время руководства Локтя было сделано вот столько-то, была принята такая-то стратегия, вы её поддерживаете?". Затем спрашивали про ремонт дорог», — вспомнила Юлия.

Звонок был сделан с номера +7-960-796-92-91. Корреспондент НГС попытался дозвониться по этому номеру, но абонент оказался недоступен для вызова.

По данным русскоязычной версии сайта Should I Answer, на этот номер за последние дни пожаловалось 12 пользователей — с этого номера, подтверждают они, звонят с просьбами принять участие в социологическом опросом о деятельности мэра Новосибирска.

По данным сайта «Звонили», за последнюю неделю с номера было сделано примерно 220 вызовов. Больше всего — 55 звонков — пришлось на понедельник, 1 апреля.

При этом сегодня, 4 апреля, звонки с номера уже не совершались.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, с какой целью проводится опрос, кто пытается выяснить отношение горожан к мэру и кем оплачены опросы.