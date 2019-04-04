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eur 73.17
Политика

Робот позвонил сотням новосибирцев с просьбой оценить работу мэра Локтя

Горожан расспрашивают о достижениях городских властей и поддержке мэра

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Всего, по данным сайта «Звонили», за последнюю неделю новосибирцы получили 220 звонков с опросами

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирцы начали получать звонки с просьбой принять участие в опросе — жителей города спрашивают об итогах работы Анатолия Локтя на должности мэра.

Об одном из таких звонков корреспонденту НГС рассказала жительница Новосибирска Юлия — ей звонили вечером 3 апреля. 

«Мне звонит телефон, незнакомый номер. 

Там сразу начинает разговаривать робот: "Мы какой-то институт. Пожалуйста, поучаствуйте в социологическом опросе. Это важно для вашего города и не займёт много времени". Тут же начинает задавать вопросы. 

Вопросы такого характера: "Вы слышали, что за время руководства Локтя было сделано вот столько-то, была принята такая-то стратегия, вы её поддерживаете?". Затем спрашивали про ремонт дорог», — вспомнила Юлия.

Звонок был сделан с номера +7-960-796-92-91. Корреспондент НГС попытался дозвониться по этому номеру, но абонент оказался недоступен для вызова. 

По данным русскоязычной версии сайта Should I Answer, на этот номер за последние дни пожаловалось 12 пользователей — с этого номера, подтверждают они, звонят с просьбами принять участие в социологическом опросом о деятельности мэра Новосибирска.

По данным сайта «Звонили», за последнюю неделю с номера было сделано примерно 220 вызовов. Больше всего — 55 звонков — пришлось на понедельник, 1 апреля. 

При этом сегодня, 4 апреля, звонки с номера уже не совершались.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, с какой целью проводится опрос, кто пытается выяснить отношение горожан к мэру и кем оплачены опросы.

Анатолий Локоть работает мэром с апреля 2014 года. В сентябре этого года пройдут новые выборы мэра, но об участии в них Локоть пока официально не объявлял. 

Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова

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КОММЕНТАРИИ (47)

С той стороны
4 апр 2019 в 14:31

Норм работа , что сказать , лучше Городецкого ! дороги, более менее чистят , точечная, почти остановилась.. Вообще КПРФ нравится партия мне , в последнее время ... адаптировались можно сказать..

Фото пользователя
Директор Завода (Ржака)
4 апр 2019 в 14:28

Звонили и мне, хоть я и в Крыму сейчас. Оценил работу на 4.

толстый тролль
4 апр 2019 в 14:33

Локоть на сегодня лучший градоначальник, который был за всю историю Новосибирска! Баннеры на улицах врать же не будут!