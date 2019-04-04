Адвокат по резонансным делам получила анонимные угрозы

«Я честно не знаю причину, по которой это всё произошло. У меня несколько резонансных дел. Очень резонансных. В субботу в 12:27 мне на телефон <…> поступило сообщение: "Если до 15 апреля не покинешь коллегию, покинешь город". Я сразу же пошла в Следственный комитет <…> и подала заявление о возбуждении уголовного дела. Я считаю, это воспрепятствование профессиональной деятельности. <…> А также я подала официальное заявление в нашу адвокатскую коллегию в комиссию по защите прав адвоката, чтобы они приняли меры по моей защите», — рассказала корреспонденту НГС Яна Мигачёва.

Новосибирский адвокат Яна Мигачёва получила SMS c угрозами — об этом она уже сообщила в Следственный комитет.

По словам адвоката, ранее подобные угрозы ей приходили с другого номера по WhatsApp, но тогда она не успела их сохранить, а отправитель сообщения удалил. Мигачёва предполагает, что угрозы связаны с её недавним избранием в ревизионную комиссию по изучению финансовых расходов внутри Центральной коллегии адвокатов или с уголовными делами, которыми она занимается.



В следственном управлении СК по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что по обращению Яны Мигачёвой уже идёт проверка по ст. 296 УК РФ («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»).

