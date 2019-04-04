Адвокат по резонансным делам получила анонимные угрозы

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18 февраля 2019
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Адвокату Яне Мигачёвой, которая занимается несколькими резонансными делами, угрожают по телефону
Фото: Юлия Шипицина
Новосибирский адвокат Яна Мигачёва получила SMS c угрозами — об этом она уже сообщила в Следственный комитет.
«Я честно не знаю причину, по которой это всё произошло. У меня несколько резонансных дел. Очень резонансных. В субботу в 12:27 мне на телефон <…> поступило сообщение: "Если до 15 апреля не покинешь коллегию, покинешь город". Я сразу же пошла в Следственный комитет <…> и подала заявление о возбуждении уголовного дела. Я считаю, это воспрепятствование профессиональной деятельности. <…> А также я подала официальное заявление в нашу адвокатскую коллегию в комиссию по защите прав адвоката, чтобы они приняли меры по моей защите», — рассказала корреспонденту НГС Яна Мигачёва.
По словам адвоката, ранее подобные угрозы ей приходили с другого номера по WhatsApp, но тогда она не успела их сохранить, а отправитель сообщения удалил. Мигачёва предполагает, что угрозы связаны с её недавним избранием в ревизионную комиссию по изучению финансовых расходов внутри Центральной коллегии адвокатов или с уголовными делами, которыми она занимается.
В следственном управлении СК по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что по обращению Яны Мигачёвой уже идёт проверка по ст. 296 УК РФ («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»).
Адвокат Яна Мигачёва занимается несколькими крупными уголовными делами, в частности о нелегальном алкогольном заводе в Новосибирской области и крупном хищении бюджетных денег, выделенных дольщикам. Кроме того, среди её дел — избиение в СИЗО бывшего начальника ЦУГАЭТ и экс-депутата областного Заксобрания Арама Суваряна. Заявление об избиении Суваряна принято к производству Европейским судом по правам человека.
В 2018 году НГС рассказал ещё об одном резонансном деле, которым занимается Мигачёва, — о гибели 14-летней девочки в октябре 2017 года. Родители ребёнка категорически не согласны с основной версией следствия о самоубийстве и провели собственное расследование, в котором было обнаружено много странных фактов.