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Криминал

Адвокат по резонансным делам получила анонимные угрозы

Яна Мигачёва занимается делом о хищении денег дольщиков и избиении в СИЗО бывшего депутата

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Адвокату Яне Мигачёвой, которая занимается несколькими резонансными делами, угрожают по телефону

Фото: Юлия Шипицина

Новосибирский адвокат Яна Мигачёва получила SMS c угрозами — об этом она уже сообщила в Следственный комитет.

«Я честно не знаю причину, по которой это всё произошло. У меня несколько резонансных дел. Очень резонансных. В субботу в 12:27 мне на телефон <…> поступило сообщение: "Если до 15 апреля не покинешь коллегию, покинешь город". Я сразу же пошла в Следственный комитет <…> и подала заявление о возбуждении уголовного дела. Я считаю, это воспрепятствование профессиональной деятельности. <…> А также я подала официальное заявление в нашу адвокатскую коллегию в комиссию по защите прав адвоката, чтобы они приняли меры по моей защите», — рассказала корреспонденту НГС Яна Мигачёва.

По словам адвоката, ранее подобные угрозы ей приходили с другого номера по WhatsApp, но тогда она не успела их сохранить, а отправитель сообщения удалил. Мигачёва предполагает, что угрозы связаны с её недавним избранием в ревизионную комиссию по изучению финансовых расходов внутри Центральной коллегии адвокатов или с уголовными делами, которыми она занимается.

В следственном управлении СК по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что по обращению Яны Мигачёвой уже идёт проверка по ст. 296 УК РФ («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»).

Сообщение с угрозами, которое прислали на телефон адвоката 30 марта 2019 года

Фото: Яна Мигачёва

Адвокат Яна Мигачёва занимается несколькими крупными уголовными делами, в частности о нелегальном алкогольном заводе в Новосибирской области и крупном хищении бюджетных денег, выделенных дольщикам. Кроме того, среди её дел — избиение в СИЗО бывшего начальника ЦУГАЭТ и экс-депутата областного Заксобрания Арама Суваряна. Заявление об избиении Суваряна принято к производству Европейским судом по правам человека.

В 2018 году НГС рассказал ещё об одном резонансном деле, которым занимается Мигачёва, — о гибели 14-летней девочки в октябре 2017 года. Родители ребёнка категорически не согласны с основной версией следствия о самоубийстве и провели собственное расследование, в котором было обнаружено много странных фактов

Илья Калинин
Фото Юлии Шипициной (1), скриншот предоставлен Яной Мигачёвой (2)

ТЕКСТ

Илья Калинин

ТЕГИ

анонимные угрозыколлегия адвокатовцугаэтАрам Суварян

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КОММЕНТАРИИ (23)

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profffff
4 апр 2019 в 15:22

Что это за адвокат, если ума не хватает сохранить переписку

Суровый морячок-петушок
4 апр 2019 в 15:26

На своих подчиненных тоже давление оказываю, но на словах, мимо ходом, чтоб не доказать было. Например проверкой перед тем как в отпуск уходят пугаю, чтобы весь отпуск в напряжении были. Главное чтоб мне комфортно было.

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849
4 апр 2019 в 15:37

Ну вот и узнали мы фамилию юриста к которому обращаться нельзя: ни тайн хранить не умеет, ни телефоном пользоваться, да еще так задёшево пиарится

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