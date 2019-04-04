В Новосибирске начали торговать ветками с пушистыми цветами

Вербу везут в Новосибирск даже из Горного Алтая

Пушистые веточки начали продавать задолго до Вербного воскресенья
Пушистые веточки начали продавать задолго до Вербного воскресенья

На улицах Новосибирска начали продавать веточки вербы — Вербное воскресенье отмечается в этом году 21 апреля.


Торговые лотки с распустившейся вербой корреспондент НГС заметила сегодня на площади Маркса. Букет из маленьких веток вербы здесь можно купить по 30 рублей. Пучок из веток побольше стоит в три раза дороже. В ассортименте как веточки с Телецкого озера, так и новосибирские вербы — они выглядят более пушистыми.


Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, отмечается в шестое воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи. В этом году Вербное воскресенье выпадает на 21 апреля. Вербы символизируют пальмовые ветви, которыми Христа приветствовали в Иерусалиме. Верующие идут перед праздником на всенощное бдение, а потом хранят освященные в церкви вербы и украшают ими иконы.


В продаже как новосибирские вербы, так и привозные — из Горного Алтая
В продаже как новосибирские вербы, так и привозные — из Горного Алтая


На Козловском озере в городе Обь верба распустилась ещё в феврале, несмотря на 30-градусный мороз. Местные жители предполагали, что вода в этом месте прогрелась из-за тёплых ключей или нечистот из канализации.

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