В Новосибирске начали торговать ветками с пушистыми цветами

Пушистые веточки начали продавать задолго до Вербного воскресенья

На улицах Новосибирска начали продавать веточки вербы — Вербное воскресенье отмечается в этом году 21 апреля.







Торговые лотки с распустившейся вербой корреспондент НГС заметила сегодня на площади Маркса. Букет из маленьких веток вербы здесь можно купить по 30 рублей. Пучок из веток побольше стоит в три раза дороже. В ассортименте как веточки с Телецкого озера, так и новосибирские вербы — они выглядят более пушистыми.





Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, отмечается в шестое воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи. В этом году Вербное воскресенье выпадает на 21 апреля. Вербы символизируют пальмовые ветви, которыми Христа приветствовали в Иерусалиме. Верующие идут перед праздником на всенощное бдение, а потом хранят освященные в церкви вербы и украшают ими иконы.





В продаже как новосибирские вербы, так и привозные — из Горного Алтая





На Козловском озере в городе Обь верба распустилась ещё в феврале, несмотря на 30-градусный мороз. Местные жители предполагали, что вода в этом месте прогрелась из-за тёплых ключей или нечистот из канализации.

