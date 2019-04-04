Это провал: на улице Никитина просел газон и асфальт

С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по улице Никитина в Октябрьском районе: дорогу возле дома № 103 значительно сузят.



«Проезжая часть будет сужена на шесть метров. Это связано с проведением МУП "Горводоканал" аварийных работ по ликвидации провала», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



В мэрии уточнили, что закончить работу коммунальщики планируют к 8 апреля.



Как пояснил корреспонденту НГС представитель «Горводоканала» Сергей Зубков, на улице Никитина будут восстанавливать благоустройство после коммунальных работ.