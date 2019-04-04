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Дороги и транспорт

Это провал: на улице Никитина просел газон и асфальт

Из-за этого дорога стала на 2 полосы уже

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Дорогу сузят рядом с остановкой «Санкт-Петербургская академия управления и экономики»

Фото: Татьяна Фатеева / архив НГС

С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по улице Никитина в Октябрьском районе: дорогу возле дома № 103 значительно сузят.

«Проезжая часть будет сужена на шесть метров. Это связано с проведением МУП "Горводоканал" аварийных работ по ликвидации провала», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В мэрии уточнили, что закончить работу коммунальщики планируют к 8 апреля.

Как пояснил корреспонденту НГС представитель «Горводоканала» Сергей Зубков, на улице Никитина будут восстанавливать благоустройство после коммунальных работ.

Водителям придётся объезжать этот участок по свободным полосам

Фото: справочник 2ГИС

«Как обычно, всегда по весне проваливаются те места, где раньше были земляные работы. <…> На Никитина в этом месте, где работали [ранее], там газон. <…> Часть дорожного полотна там попала под провал. <…> Мы продолжаем ещё пока зимний ремонт, то есть бетоном. Чтобы бетон не разбили, мы его огораживаем. То есть бетон должен отстояться как минимум двое-трое суток, чтобы дорога не пошла, поэтому и закрывают одну сторону», — рассказал Сергей Зубков.

Недавно дорогу в этом месте раскапывали «Тепловые сети» — ради аварийного ремонта теплотрассы проезжую часть сужали на пять метров

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

ограничение движенияГорводоканал

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КОММЕНТАРИИ (3)

ненейка
4 апр 2019 в 12:48

Без ЧП не обходится, радует, что без человеческих жертв.

Рогуль
4 апр 2019 в 12:49

Судя по состоянию дорог, скоро весь Новосибирск отправится в преисподнюю.