Это провал: на улице Никитина просел газон и асфальт

С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по улице Никитина в Октябрьском районе: дорогу возле дома № 103 значительно сузят.
«Проезжая часть будет сужена на шесть метров. Это связано с проведением МУП "Горводоканал" аварийных работ по ликвидации провала», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что закончить работу коммунальщики планируют к 8 апреля.
Как пояснил корреспонденту НГС представитель «Горводоканала» Сергей Зубков, на улице Никитина будут восстанавливать благоустройство после коммунальных работ.
«Как обычно, всегда по весне проваливаются те места, где раньше были земляные работы. <…> На Никитина в этом месте, где работали [ранее], там газон. <…> Часть дорожного полотна там попала под провал. <…> Мы продолжаем ещё пока зимний ремонт, то есть бетоном. Чтобы бетон не разбили, мы его огораживаем. То есть бетон должен отстояться как минимум двое-трое суток, чтобы дорога не пошла, поэтому и закрывают одну сторону», — рассказал Сергей Зубков.
Недавно дорогу в этом месте раскапывали «Тепловые сети» — ради аварийного ремонта теплотрассы проезжую часть сужали на пять метров.