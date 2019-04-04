Во дворе между двумя высотками на Плющихинском появилась стройплощадка
Территорию окружили забором — там уже работает техника
На Плющихинском жилмассиве в Октябрьском районе Новосибирска начали готовить площадку под строительство нового детского сада: он разместится между десятиэтажками на улице Высоцкого.
«В Октябрьском районе на улице Высоцкого между домами
В пресс-центре мэрии Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что в этом месте собираются строить детский сад.
«МКУ города Новосибирска "Управление капитального строительства" ведёт подготовку строительной площадки», — рассказали в пресс-центре мэрии со ссылкой на городской департамент строительства и архитектуры.
Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой уточнить сроки сдачи детского сада, его этажность и число мест для детей, которые смогут туда ходить.
Ранее на Плющихинском жилмассиве началось строительство другого детского сада — на улице Татьяны Снежиной. Ввести его в эксплуатацию планируется уже к концу этого года.
Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова