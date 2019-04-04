Во дворе между двумя высотками на Плющихинском появилась стройплощадка

Строительный участок огородили забором

На Плющихинском жилмассиве в Октябрьском районе Новосибирска начали готовить площадку под строительство нового детского сада: он разместится между десятиэтажками на улице Высоцкого.







«В Октябрьском районе на улице Высоцкого между домами № 36/1 и № 52 загородили участок для строительства. На заборе нет ни паспорта строительства, ни какой другой информации», — написала в редакцию читательница НГС.





В пресс-центре мэрии Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что в этом месте собираются строить детский сад.





«МКУ города Новосибирска "Управление капитального строительства" ведёт подготовку строительной площадки», — рассказали в пресс-центре мэрии со ссылкой на городской департамент строительства и архитектуры.





Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой уточнить сроки сдачи детского сада, его этажность и число мест для детей, которые смогут туда ходить.





Сегодня на месте работала строительная техника





Детский сад построят между домами № 36/1 и № 52 на Высоцкого





Площадку под будущий детский сад готовит городское управление капстроительства





Ранее на Плющихинском жилмассиве началось строительство другого детского сада — на улице Татьяны Снежиной. Ввести его в эксплуатацию планируется уже к концу этого года.