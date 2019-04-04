На ремонт дорог под Новосибирском потратят 1 миллиард

Но работы начнутся только к середине лета

Работы заказали в Искитимском, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах Новосибирской области
Работы заказали в Искитимском, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах Новосибирской области

На ремонт и содержание дорог в Искитимском, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах Новосибирской области потратят почти миллиард рублей. Заказчиком выступило государственное казённое учреждение региона «Территориальное управление автомобильных дорог».


Информация об этом появилась на сайте госзакупок сегодня, 4 апреля. Как уточняется в документах, организация, заключившая контракт, будет обязана выполнять не только ямочный ремонт, но также косить траву на обочинах, устанавливать новые знаки и ликвидировать незаконные съезды. 


Начальная цена контракта — 979,8 миллиона рублей.


«Подрядчику подлежит осуществить работы по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них и обеспечить в весенне-летне-осенний и зимний периоды на всем протяжении дорог уровень содержания не ниже допустимого», — говорится в тексте документа.


При этом, уточняется в описании объекта закупки, недопустимый уровень содержания допускается лишь на 10% протяжённости дорог, а зимой на проезжей части должен отсутствовать снег и гололёд. 


«Сроки устранения зимней скользкости устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597–2017», — подчёркивают в документе.


Программа по ремонту и содержанию рассчитана на 3 года. Первые работы начнут выполнять уже 1 июля 2019 года.


В конце февраля стало известно, что Новосибирск также получит 1 миллиард рублей на ремонт городских дорог — на эти деньги власти намерены капитально отремонтировать часть Красного проспекта, Фабричной и Большевистской.

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