На ремонт дорог под Новосибирском потратят 1 миллиард

Но работы начнутся только к середине лета

Работы заказали в Искитимском, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах Новосибирской области

На ремонт и содержание дорог в Искитимском, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах Новосибирской области потратят почти миллиард рублей. Заказчиком выступило государственное казённое учреждение региона «Территориальное управление автомобильных дорог».





Информация об этом появилась на сайте госзакупок сегодня, 4 апреля. Как уточняется в документах, организация, заключившая контракт, будет обязана выполнять не только ямочный ремонт, но также косить траву на обочинах, устанавливать новые знаки и ликвидировать незаконные съезды.





Начальная цена контракта — 979,8 миллиона рублей.





«Подрядчику подлежит осуществить работы по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них и обеспечить в весенне-летне-осенний и зимний периоды на всем протяжении дорог уровень содержания не ниже допустимого», — говорится в тексте документа.





При этом, уточняется в описании объекта закупки, недопустимый уровень содержания допускается лишь на 10% протяжённости дорог, а зимой на проезжей части должен отсутствовать снег и гололёд.





«Сроки устранения зимней скользкости устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597–2017», — подчёркивают в документе.





Программа по ремонту и содержанию рассчитана на 3 года. Первые работы начнут выполнять уже 1 июля 2019 года.





В конце февраля стало известно, что Новосибирск также получит 1 миллиард рублей на ремонт городских дорог — на эти деньги власти намерены капитально отремонтировать часть Красного проспекта, Фабричной и Большевистской.