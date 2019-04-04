Самым популярным днём для поиска работы у новосибирцев оказался понедельник

Чаще всего горожан интересовали вакансии водителей и бухгалтеров

Вакансиями в Новосибирске активно интересуются жители Казахстана, Украины и Беларуси
Вакансиями в Новосибирске активно интересуются жители Казахстана, Украины и Беларуси


Чаще всего новосибирцы ищут работу бухгалтерами, водителями и администраторами. 


К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру, изучившие поведение новосибирцев, которые искали работу через сайт в I квартале 2019 года.


«Как показало исследование, самым популярным днем для поиска работы в первом квартале у новосибирцев был понедельник. А наиболее активным временем — с 12:00 до 13:00. Чаще работу искали люди в возрасте от 25 до 34 лет — их оказалось 38% от всех пользователей. Почти треть активных соискателей составили горожане от 35 до 44 лет, 14% — от 45 до 54 лет, 11% — от 18 до 24 лет, 6% — от 55 до 64 лет, а 2% — от 65 лет и выше. При этом женщины искали работу чаще, чем мужчины — 55% пользователей против 45%», — рассказали в пресс-службе портала Зарлпата.ру.

По её данным, больше половины новосибирцев просматривали вакансии со смартфонов, 46% — с компьютеров, и только 3% горожан предпочитали вести поиск с планшетов.

«Вакансиями, которыми соискатели интересовались чаще всего в первом квартале 2019 года, оказались "бухгалтер", "водитель" и "администратор". При этом к поиску прибегали не только жители России. Анализ показал, что в течение трёх месяцев работу в Новосибирске больше 20 тысяч раз искали пользователи из Казахстана, около 10 тысяч раз — из Украины, больше 9 тысяч раз — из Республики Беларусь», — сообщили авторы исследования.


Ранее корреспонденты НГС провели один день с обычным безработным. Он на своём примере показал, из-за чего новосибирцы теряют работу, как её ищут и чем вообще занимается человек, которому не нужно в офис.

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