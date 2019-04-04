Ищут свидетелей: полицейские разыскивают водителя, бросившего на дороге сбитого пешехода

28-летнего пешехода пришлось госпитализировать с переломами рёбер и сотрясением

Неизвестный сбил пешехода на улице Одоевского и скрылся
Неизвестный сбил пешехода на улице Одоевского и скрылся

Новосибирские полицейские разыскивают свидетелей ДТП, в котором сильно пострадал пешеход, — неизвестный сбил его на пешеходном переходе и скрылся.


Госавтоинспекция города Новосибирска объявила о розыске очевидцев ДТП, произошедшего 3 апреля в 21:00.


«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Одоевского со стороны улицы Старое шоссе в сторону улицы Твардовского. 


В пути следования, напротив улицы Сказочная, 6, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобилей, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, после чего с места ДТП скрылся», 


— уточнили в ГИБДД.


28-летний пешеход в результате получил несколько переломов рёбер, ушибы и сотрясение головного мозга — его пришлось госпитализировать. 


В ГИБДД просят всех, кто стал свидетелем происшествия, обратиться по телефонам 8 (383) 232–23–51 или 8 (383) 232–23–21.


3 апреля Госавтоинспекция Новосибирска объявила о том, что в ближайшие дни будет массово проверять водителей такси — в ГИБДД уточнили, что решили провести профилактическую акцию из-за того, что в регионе участились резонансные ДТП с участием такси.

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