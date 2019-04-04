Ищут свидетелей: полицейские разыскивают водителя, бросившего на дороге сбитого пешехода
28-летнего пешехода пришлось госпитализировать с переломами рёбер и сотрясением
Новосибирские полицейские разыскивают свидетелей ДТП, в котором сильно пострадал пешеход, — неизвестный сбил его на пешеходном переходе и скрылся.
Госавтоинспекция города Новосибирска объявила о розыске очевидцев ДТП, произошедшего 3 апреля в 21:00.
«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Одоевского со стороны улицы Старое шоссе в сторону улицы Твардовского.
В пути следования, напротив улицы Сказочная, 6, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобилей, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, после чего с места ДТП скрылся»,
— уточнили в ГИБДД.
28-летний пешеход в результате получил несколько переломов рёбер, ушибы и сотрясение головного мозга — его пришлось госпитализировать.
В ГИБДД просят всех, кто стал свидетелем происшествия, обратиться по телефонам 8 (383) 232–23–51 или 8 (383) 232–23–21.
3 апреля Госавтоинспекция Новосибирска объявила о том, что в ближайшие дни будет массово проверять водителей такси — в ГИБДД уточнили, что решили провести профилактическую акцию из-за того, что в регионе участились резонансные ДТП с участием такси.
Дмитрий Здорников
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску