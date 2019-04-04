В Новосибирске появился заповедный район со старинными домами

Сразу 5 зданий в Октябрьском районе признали памятниками — теперь их нельзя сносить

Ранее архитекторы волновались, что на месте памятников могут построить многоэтажки
Ранее архитекторы волновались, что на месте памятников могут построить многоэтажки


Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области признала памятниками несколько зданий в военном городке — ранее архитекторы волновались, что на их месте могут построить многоэтажки.


Об этом сообщила глава инспекции Елена Медведева у себя на странице в Facebook. «"Пряничный домик", "Емелина печь" и другие включены в перечень выявленных объектов культурного наследия нашей области», — написала она.



Как уточняется на сайте Госинспекции, в список выявленных объектов культурного наследия включили 5 зданий военного городка: конюшню, офицерскую и солдатскую баню, жилой дом для четырёх семей старших офицеров и два жилых дома на улице Тополевая, 4 и Тополевая, 8.


В список выявленных объектов культурного наследия включили 5 зданий: конюшни, баню и три жилых дома
В список выявленных объектов культурного наследия включили 5 зданий: конюшни, баню и три жилых дома


Как рассказал корреспонденту НГС сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, самую большую ценность представляет здание конюшни из-за лепнины, которую сделали во время перестройки здания под универмаг. 


«Ещё до революции в одном из зданий была конюшня, которую потом перестроили в военный универмаг и там сохранились совершенно уникальные интерьеры, элементы лепнины, которой позавидует любой дом культуры, любой магазин тех годов», 


— объяснил он.


Самую большую ценность представляет здание конюшни из-за лепнины, которую сделали во время перестройки здания под универмаг
Самую большую ценность представляет здание конюшни из-за лепнины, которую сделали во время перестройки здания под универмаг


По словам краеведа, остальные здания менее уникальны, однако их решили сохранить, чтобы впоследствии, включить их в туристический маршрут. 


«Здания на территории военного городка стали неким открытием. Жилые здания, о которых там идёт речь, — 1930-х годов, они типовые, не оригинальны, но мы решили их сохранить. [Из-за] уникальных сооружений — ледников. Два в более-менее приличном состоянии, несколько в состоянии почти полного упадка. 


Холодильников раньше не было, поэтому продукты хранили в таких полууглублённых каменных строениях. В них специальные были сектора для льда, и там всё лето сохранялась прохладная атмосфера. 


Такие ледники часто были при военных частях. Просто [решили] сохранить пару таких сооружений для того, чтобы, когда по военному городку пройдёт туристический маршрут, можно было их показать туристам», — уточнил Константин Голодяев.


Сейчас жилые дома пытаются отреставрировать
Сейчас жилые дома пытаются отреставрировать


Наименьшую ценность, по мнению Голодяева, представляет так называемая Емелина печь — здание офицерской и солдатской бани, так как её много раз перестраивали. 


«Со зданием бани при постановке на охрану у меня были сомнения. Действительно ли настолько перестроенное здание является таким уникальным? Но как бы эксперты общим голосованием его включили. Почему нет? Там тоже можно выделить какие-то элементы. Я внутри не был, может, поэтому не понимаю восторга экспертов», — рассказал он.


Здание бани называют «Емелиной печью» из-за внешнего сходства с большой печкой
Здание бани называют «Емелиной печью» из-за внешнего сходства с большой печкой


Краевед подчеркнул, что здания в военном городке типовые — их можно увидеть в других военных городках страны, однако они представляют большую ценность для города, и их необходимо защитить от сноса.


Здания предложили признать памятниками ещё в начале февраля. Член Союза архитекторов России доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский тогда рассказал корреспонденту НГС, что опасается сноса этих зданий и застройки участка высотками. Кроме того, архитектор уточнил, что в ближайшее время памятниками признают и другие здания военного городка, однако какие именно — не уточнил.

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