В Новосибирске появился заповедный район со старинными домами

Сразу 5 зданий в Октябрьском районе признали памятниками — теперь их нельзя сносить

Ранее архитекторы волновались, что на месте памятников могут построить многоэтажки





Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области признала памятниками несколько зданий в военном городке — ранее архитекторы волновались, что на их месте могут построить многоэтажки.







Об этом сообщила глава инспекции Елена Медведева у себя на странице в Facebook. «"Пряничный домик", "Емелина печь" и другие включены в перечень выявленных объектов культурного наследия нашей области», — написала она.









Как уточняется на сайте Госинспекции, в список выявленных объектов культурного наследия включили 5 зданий военного городка: конюшню, офицерскую и солдатскую баню, жилой дом для четырёх семей старших офицеров и два жилых дома на улице Тополевая, 4 и Тополевая, 8.





В список выявленных объектов культурного наследия включили 5 зданий: конюшни, баню и три жилых дома





Как рассказал корреспонденту НГС сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, самую большую ценность представляет здание конюшни из-за лепнины, которую сделали во время перестройки здания под универмаг.





«Ещё до революции в одном из зданий была конюшня, которую потом перестроили в военный универмаг и там сохранились совершенно уникальные интерьеры, элементы лепнины, которой позавидует любой дом культуры, любой магазин тех годов»,





— объяснил он.





Самую большую ценность представляет здание конюшни из-за лепнины, которую сделали во время перестройки здания под универмаг





По словам краеведа, остальные здания менее уникальны, однако их решили сохранить, чтобы впоследствии, включить их в туристический маршрут.





«Здания на территории военного городка стали неким открытием. Жилые здания, о которых там идёт речь, — 1930-х годов, они типовые, не оригинальны, но мы решили их сохранить. [Из-за] уникальных сооружений — ледников. Два в более-менее приличном состоянии, несколько в состоянии почти полного упадка.





Холодильников раньше не было, поэтому продукты хранили в таких полууглублённых каменных строениях. В них специальные были сектора для льда, и там всё лето сохранялась прохладная атмосфера.





Такие ледники часто были при военных частях. Просто [решили] сохранить пару таких сооружений для того, чтобы, когда по военному городку пройдёт туристический маршрут, можно было их показать туристам», — уточнил Константин Голодяев.





Сейчас жилые дома пытаются отреставрировать





Наименьшую ценность, по мнению Голодяева, представляет так называемая Емелина печь — здание офицерской и солдатской бани, так как её много раз перестраивали.





«Со зданием бани при постановке на охрану у меня были сомнения. Действительно ли настолько перестроенное здание является таким уникальным? Но как бы эксперты общим голосованием его включили. Почему нет? Там тоже можно выделить какие-то элементы. Я внутри не был, может, поэтому не понимаю восторга экспертов», — рассказал он.





Здание бани называют «Емелиной печью» из-за внешнего сходства с большой печкой





Краевед подчеркнул, что здания в военном городке типовые — их можно увидеть в других военных городках страны, однако они представляют большую ценность для города, и их необходимо защитить от сноса.





Здания предложили признать памятниками ещё в начале февраля. Член Союза архитекторов России доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский тогда рассказал корреспонденту НГС, что опасается сноса этих зданий и застройки участка высотками. Кроме того, архитектор уточнил, что в ближайшее время памятниками признают и другие здания военного городка, однако какие именно — не уточнил.