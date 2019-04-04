Рейс из Улан-Удэ в Новосибирск задержали на 19 часов

Рейс задержали почти на сутки





Самолёт авиакомпании S7 Airlines, следующий из города Улан-Удэ в новосибирский аэропорт Толмачёво, задержался почти на 20 часов





Самолет рейсом S7 5254 Улан-Удэ — Новосибирск должен был приземлиться в Новосибирске 3 апреля в в 15:15 по местному времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет прилетит 4 апреля в 11:35.























В диспетчерской аэропорта Байкал города Улан-Удэ рассказали, что было две задержки рейса. «Первоначальная задержка была по метеоусловиям Улан-Удэ. Потом уже по техническим условиям. <…> Мы ждём другой борт, который завтра утром прибудет из Новосибирска в Улан-Удэ. <...> Там что-то с бортовым компьютером», — объяснили в диспетчерской аэропорта, куда корреспондент НГС позвонила как пассажир с вопросом, почему задерживается рейс.





Корреспондент направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой пояснить, что именно произошло с самолётом. На момент публикации ответ не поступил.





В начале марта самолет из Китая в Новосибирск задерживался на 9 часов.