Режиссёр из Новосибирска сняла короткометражку про отношения будущего

Этот фильм — курсовая работа Маргариты для Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова





Режиссёр из Новосибирска Маргарита Волкова сняла короткометражку под названием «Заповедник», в которой рассказывается о том, какими могут быть отношения в будущем. Этот фильм — её курсовая работа для Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.





Маргарита выступила как автор сценария, режиссёр. Также она исполнила главную роль. «Это, по сути, небольшая история об отношениях будущего. Меня очень волнует, интригует растущий технический прогресс, который мы сейчас все наблюдаем. Я хотела затронуть тему отношений, как они могут трансформироваться с учётом того, что общество идёт в сторону андрогинности (стирание половых признаков и гендерных ролей. — Прим. ред.). У нас появляется некая универсализация человека. Духи унисекс, мужской пиджак... Сейчас набирает обороты этот тренд. И мне любопытно поразмышлять, что можно противопоставить этому тренду», — рассказала она корреспонденту НГС.





Маргарита выступила в качестве сценариста, режиссёра, а также сыграла главную роль





Действия фильма происходит приблизительно в 2070-м году. В центре сюжета — женщина, активистка движения за защиту «органического мира». Она живёт вместе с мужем в микросообществе, отрезанном от технологичного мира. И однажды её муж пропадает без вести, она остаётся одна и решается на жизнь с биорепликантом — полной копией её мужа.





«Она в итоге внутри себя понимает, что исчезновение её жестокого властного мужа — это подарок судьбы. А репликант — это идеальный мужчина, с которым ее ждет жизнь, полная удовольствий и самовыражения. <…> И этот её прекрасный мир нарушает возвращение настоящего мужа <...>. Муж вернулся и добился полной изоляции их поселения от технического прогресса. И есть ли ему теперь место в его собственном доме — это самый главный вопрос. <…> Перед героиней встанет выбор: вернуться ли ей к нему в патриархальную систему и быть женой, либо она уже другого ожидает от жизни», — объясняет Маргарита.





Фильм был снят одним дублем





По словам режиссёра, «Заповедник» — это эпизод полнометражного кино. После того как картина будет готова, Маргарита планирует отправлять эту работу на фестивали, искать инвесторов для съёмок полнометражного фильма.





«Было ещё техническое задание от академии. Эту историю мы должны были снять одним кадром. Это самый сложный технически момент в кино. И мы это сделали. На самом деле было очень сложно. У нас было всего две репетиции. И одним кадром снять 7 минут, тут, скажу я вам, должно было всё сойтись: и операторская работа, и техника, и актёрская игра, и свет», — объяснила режиссёр.





В 2017 году короткометражный фильм Маргариты Волковой «Вера» прошёл отборочный тур Каннского кинофестиваля.