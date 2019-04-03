Сибирячка утопила машину в глубокой луже — спасатель на плечах вынес её на сушу
Женщина ждала помощи на крыше автомобиля, который не смог преодолеть затопленную дорогу
Сегодня, 3 апреля, спасатели сняли женщину с крыши автомобиля, который заглох в глубокой луже в Бердске.
«Женщина забралась на крышу авто и позвонила на номер 112. На помощь к ней быстро прибыли спасатели МЧС России. Они надели гидрокостюмы и подошли к легковушке, которая по капот оказалась в яме с водой, — сообщается на странице МЧС в социальной сети «ВКонтакте». —
Один из спасателей на своих плечах вынес женщину из лужи, разлившейся на низком участке дороги.
Другие спасатели обесточили машину, прикрепили буксировочный трос и вытянули при помощи своей техники сломавшийся от попадания воды автомобиль».
Как уточнили в пресс-службе областного управления МЧС, водитель просидела на крыше своей машины не больше 15 минут. «Когда заехала, провалилась в яму, машину начало подтапливать, — рассказали в ведомстве. — По этой дороге особо никто не ездит. Из-за того, что сейчас идет интенсивное таяние снега по всей области, там нет ливневок, соответственно, расстаявший снег, воде некуда уходить».
По словам спасателей, у водителя промокли ноги, она отогревалась в машине спасателей, пока ждала эвакуатор. Машину вытащили на сухую дорогу и огородили подтопленное водой место — операция заняла несколько минут, отметили спасатели.
На этой затопленной дороге это уже не первый случай: недавно тут утонула машина, в которой была женщина с ребёнком. Их спас водитель проезжавшего КАМАЗа.
В прошлом году новосибирец решил доехать до острова на Оби за рулём «Нивы» — машина ожидаемо утонула.
Анна Богданова
Фото со страницы «МЧС России Новосибирская область» / vk.com