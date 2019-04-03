Сибирячка утопила машину в глубокой луже — спасатель на плечах вынес её на сушу

Женщина ждала помощи на крыше автомобиля, который не смог преодолеть затопленную дорогу

Машина заглохла — двигатель залило водой

Сегодня, 3 апреля, спасатели сняли женщину с крыши автомобиля, который заглох в глубокой луже в Бердске.







«Женщина забралась на крышу авто и позвонила на номер 112. На помощь к ней быстро прибыли спасатели МЧС России. Они надели гидрокостюмы и подошли к легковушке, которая по капот оказалась в яме с водой, — сообщается на странице МЧС в социальной сети «ВКонтакте». —





Один из спасателей на своих плечах вынес женщину из лужи, разлившейся на низком участке дороги.





Другие спасатели обесточили машину, прикрепили буксировочный трос и вытянули при помощи своей техники сломавшийся от попадания воды автомобиль».







Женщина залезла на крышу и вызвала спасателей





Как уточнили в пресс-службе областного управления МЧС, водитель просидела на крыше своей машины не больше 15 минут. «Когда заехала, провалилась в яму, машину начало подтапливать, — рассказали в ведомстве. — По этой дороге особо никто не ездит. Из-за того, что сейчас идет интенсивное таяние снега по всей области, там нет ливневок, соответственно, расстаявший снег, воде некуда уходить».





По словам спасателей, у водителя промокли ноги, она отогревалась в машине спасателей, пока ждала эвакуатор. Машину вытащили на сухую дорогу и огородили подтопленное водой место — операция заняла несколько минут, отметили спасатели.





На этой затопленной дороге это уже не первый случай: недавно тут утонула машина, в которой была женщина с ребёнком. Их спас водитель проезжавшего КАМАЗа.





После того как девушку сняли с крыши, машину тросом вытянули на сухую дорогу





В прошлом году новосибирец решил доехать до острова на Оби за рулём «Нивы» — машина ожидаемо утонула.