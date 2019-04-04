Мэрия решила через суд снести незаконный магазин, который 3 года строили у всех на виду

Власти называли магазин у Ленинского рынка незаконным уже давно, но это не мешает ему работать

Магазин строительных материалов работал с начала 2019 года, хотя о незаконной постройке этого здания городские чиновники знали ещё 3 года назад
Магазин строительных материалов работал с начала 2019 года, хотя о незаконной постройке этого здания городские чиновники знали ещё 3 года назад

Мэрия Новосибирска решила добиться сноса двухэтажного магазина стройматериалов на Хасановской, 2 в суде — здание построили в частном секторе Ленинского района, а торговлю открыли в начале этого года.


Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на официальный запрос.


«Принято решение об обращении администрации Ленинского района города Новосибирска в суд с исковым заявлением о сносе самовольной постройки с предполагаемым назначением — здание административного (коммерческого) назначения по адресу улица Хасановская, 2. Администрацией Ленинского района ведётся работа по подготовке документов для обращения с исковым заявлением в Ленинский суд города Новосибирска», — говорится в ответе за подписью начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации Татьяны Клюкиной.


Недавно НГС рассказывал о двухэтажном магазине, который чиновники называли незаконной постройкой уже три года назад. Несмотря на это, здание достроили и открыли в нём магазин стройматериалов.

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