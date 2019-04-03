«Пристрелить денег нет»: дрессировщица не может прокормить пятерых медведей и не знает, куда их деть

Сейчас медведи содержатся на базе в Октябрьском районе. У владельцев нет средств, чтобы оплатить электроэнергию и купить животным корм





Новосибирские дрессировщики Марина и Сергей Герасимовы признались, что не могут содержать пятерых медведей. С дикими животными они выступают с 1990 года, а теперь не могут их прокормить, потому что для них трудно найти работу.





О ситуации Герасимовы сообщили на своей странице «ВКонтакте».





Корреспонденту НГС владелица животных Марина Герасимова призналась, что ещё 30 лет назад они с мужем и не задумывались о том, что медведи будут принадлежать им.







«Мы работали в компании "Росгосцирк". В 90-м году был цирк на сцене, мы пришли туда и сказали, что хотим сделать номер. Нам сказали, вот как государство обычно говорит: "Денег нет, но вы купите сами животных". Мы купили двух медвежат и не задумались даже о том, что это наши личные животные. <…> Сейчас у нас 5 медведей. Все медведи у нас спасённые: однажды нам позвонили с Алтая и рассказали, что на них вышли медведи, так мы этих медвежат забрали. Мы спасли медвежонка из Кемерово. Один медведь был отобран у браконьеров из Новокузнецка.





Специально никто из природы животных не забирал.





<...> В 2014 году наш номер убрали, 5 лет мы пытаемся выживать», — рассказала Марина Герасимова.





По её словам, они с мужем неоднократно обращалась к властям за помощью в поиске работы для медвежат.







«Мы пытаемся достучаться до мэрии и губернатора. Мы видим друг друга, но не слышим. Мы предлагали министру культуры организовать группу и делать выездные выступления. <...> По крайней мере отдел культуры их как-то может задействовать в мероприятиях города, и это было бы подспорье тому, что животные сами себе зарабатывают на пропитание. Но ни одна властная структура не может помочь. <...>





Так мы остались с этой бедой вдвоём с мужем. У меня пенсия 8 тысяч, у мужа — 9,5. Мы брали кредиты, погрязли в них, сейчас нам приходится делать судебное банкротство», — рассказала Марина Герасимова.





Она добавила, что сейчас животные находятся на базе в Октябрьском районе, но в помещении нет ни света, ни отопления. У Герасимовых нет денег, чтобы погасить долги и купить корм животным.





«Последний раз мы работали в прошлом году. И то нам не выплатили все деньги. Я звоню ему (заказчику. — Прим. ред.), чтобы выбить деньги, хотя бы за базу заплатить. А то мне свет отключили, благо наши друзья дали генератор. Но теперь мне приходится покупать бензин, чтобы у медведей свет был, но это тоже деньги. Ещё и корма, и отопление, сейчас ещё чревато тем, что из-за того, что нет света, я не могу включить тепловые пушки. В помещение большая сырость, а это пушнина и у них сырая шерсть, — это очень опасно, они могут простыть. <...> Это большая крупная собачка, но не для каждого. Для нас это "плюшки". А для обывателя хищный зверь. Поэтому мы находимся на этой базе, сводим концы с концами. Сейчас медведи в боксе — бывшем гараже. Окон нет, а сейчас отопления нет, воду мы привозим, опилки», — добавила Герасимова.





По словам владелицы, животные могут сниматься в рекламе и работать на мероприятиях, но никаких предложений нет.





«Я попыталась дать объявление на "Авито": "Живой бурый медведь, адекватный. Очень воспитанный, очень упитанный, ищет себе работу для пропитания". Вначале дали, потом заблокировали, написали кучу всего, вплоть до того, что я браконьер. Я даже таких объявлений дать не могу. <...>





Я уже ничего не жду, в законе ясно сказано — я не могу их пристрелить. Для этого я должна заплатить охотнику, чтобы он приехал и пристрелил, а потом за утилизацию.





Но у меня и этих денег нет, но и стрелять я не могу. Они не заслужили этого», — поделилась Марина Герасимова.





Встретить медведя на улицах в Новосибирске не редкость. Предприниматель Андрей Кожанов завел себе медведицу Марусю — он водит зверя на пляж и катает на переднем сиденье уазика.