Скончался главный герой «Особенностей национальной охоты» — актер Алексей Булдаков

Во время гастролей у него оторвался тромб

Актеру 26 марта исполнилось 68 лет
Актеру 26 марта исполнилось 68 лет


Умер российский актер Алексей Булдаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гильдию актеров кино Союза кинематографистов РФ. Информацию также подтвердил в Instagram президент фестиваля «Кино и театр» Сергей Новожилов. 


О смерти Булдакова известно немного: он был на гастролях в Монголии, и у него оторвался тромб.



Алексею Булдакову было 68 лет, он был народным артистом РФ. В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме «Сквозь огонь». Известен зрителям по фильму «Особенности национальной охоты» (сыграл генерала Иволгина). Булдаков в детстве мечтал стать летчиком, но момента, пока на экраны не вышел фильм «Большая жизнь» с Петром Олейниковым в главной роли. С тех пор мечты были посвящены только сцене — признавался актер в интервью Starhit. Почитайте его биографию в материале наших коллег.


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