Скончался главный герой «Особенностей национальной охоты» — актер Алексей Булдаков

Актеру 26 марта исполнилось 68 лет





Умер российский актер Алексей Булдаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гильдию актеров кино Союза кинематографистов РФ. Информацию также подтвердил в Instagram президент фестиваля «Кино и театр» Сергей Новожилов.





О смерти Булдакова известно немного: он был на гастролях в Монголии, и у него оторвался тромб.









Алексею Булдакову было 68 лет, он был народным артистом РФ. В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме «Сквозь огонь». Известен зрителям по фильму «Особенности национальной охоты» (сыграл генерала Иволгина). Булдаков в детстве мечтал стать летчиком, но момента, пока на экраны не вышел фильм «Большая жизнь» с Петром Олейниковым в главной роли. С тех пор мечты были посвящены только сцене — признавался актер в интервью Starhit. Почитайте его биографию в материале наших коллег.







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