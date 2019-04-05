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Работник завода по выпуску наноброни заявил о долгах по зарплате — это связано с гособоронзаказом

Руководство предприятия получило поддержку и выплатит долги в апреле–мае

Производство «НЭВЗ-Керамикс» находится в промзоне за площадью Калинина
Производство «НЭВЗ-Керамикс» находится в промзоне за площадью Калинина

Сотрудник новосибирского завода «НЭВЗ-Керамикс», выпускающего нанокерамическую броню и протезы, пожаловался на невыплату зарплаты. Он анонимно рассказал корреспонденту НГС о ситуации на предприятии и заявил, что деньги не платят систематически, а многие сотрудники увольняются с завода.


«Вообще, если посмотреть в интернете за 2015, 2016 и 2017 года, то можно найти информацию о том, что на предприятии "НЭВЗ-Керамикс" каждый год происходят задержки. Я устроился туда в 2018 году. За декабрь и за январь мне выплатили только в феврале. Другие сотрудники, которые больше времени там работают, не получают зарплату с лета. Либо выплачивают какую-то часть — 2–3 тысячи в месяц и всё, а потом не платят. Теперь у меня за февраль невыплата, а другим сотрудникам оплатили полностью только декабрь, то есть январь и февраль у них как долг», — рассказал корреспонденту НГС работник.


Он уверяет, что в одном из цехов, которые выпускают керамические подложки, упала производительность — оттуда увольняются работники.


«У людей ипотеки, кредиты — денег на всё нужно. Руководитель говорит: "Если вам нужно ипотеку оплачивать, кредиты, пишите заявление на имя генерального директора, и по этим заявлениям будет оплата". 


То есть не просто зарплату будут платить, а если ты просишь определённую сумму денег, тебе её якобы выплатят», — добавил он.


Он написал такое заявление и получил деньги, а второе заявление, по его словам, пока проигнорировали. Некоторые сотрудники написали заявление о приостановке работы до выплаты денег.


«Генеральный директор Кравчук Николай Николаевич каждый месяц уверяет, что завтра зарплата — грубо говоря, завтраками кормит: скоро будут деньги, всем долги погасят. В итоге никаких денег нету», — пожаловался сотрудник завода.


По его информации, общая задолженность по зарплате — около 21 миллиона рублей.


«Руководство знает об этом, что люди не выходят, но им плевать, грубо говоря. Они говорят, что денег нету в компании. Люди не идут в трудовую инспекцию, не идут в прокуратуру. Потому что когда приходит трудовая инспекция, они проверяют по заявлению только одного человека. Допустим, Иванов написал, Иванова ситуация и решается. Ему выплачивают деньги после проверки, потом этого человека постепенно начинают гнобить и подводить под увольнение разными способами — допустим, проводят внеочередную аттестацию соответствия должности, валят его и человек уходит», — описал ситуацию работник.


На заводе выпускаются керамическая броня и протезы
На заводе выпускаются керамическая броня и протезы


Генеральный директор «НЭВЗ-Керамикс» Николай Кравчук по просьбе НГС прокомментировал ситуацию с задержками зарплат. Он пояснил, что 2018 год для предприятия был непростым: произошло существенное снижение потребления продукции и, как следствие, снижение производительных мощностей.


«Причин несколько. Первая — резкое падение объемов потребности компонентов. Она связана с отсутствием в 2018 году выделенных средств финансирования Министром обороны РФ. Вторая причина заключается в том, что наше предприятие взяло курс на программу импортозамещения. Продукцию мы сделали, но вопросы продвижения идут со скрипом, потому что мы вынуждены конкурировать с мировыми лидерами, Китаем и имеем небольшое внутреннее сопротивление рынка. Во второй половине 2018 года оно сильно обострилось. Третья причина, хоть и банальная, — несвоевременные расчёты потребителей за поставленную продукцию», — рассказал корреспонденту НГС Николай Кравчук.


По словам Кравчука, руководство сейчас всеми силами старается сохранить квалифицированные кадры на заводе.


«Мы прекрасно понимаем, что несвоевременная выплата заработной платы — это большая проблема для тех людей, которые работают на таких предприятиях, как наше», — добавил он.


Для того чтобы справиться с проблемами, говорит Николай Кравчук, они обратились к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и заместителю председателя правительства РФ Юрию Борисову (он курирует оборонно-промышленный комплекс. — Прим. ред.). С их поддержкой «НЭВЗ-Керамикс» получил госконтракты на 2019 год.


«Только в феврале 2019 года открылось финансирование по гособоронзаказу. 


За один месяц, как вы понимаете, невозможно решить проблемы, которые копились в течение 2018 года. Но мы начали их решать, заработную плату выплачивать.


Мы предполагаем, что в течение апреля-мая с возникшей задолженностью по заработной плате справимся. Мы как администрация завода приносим извинения работникам, которые получают несвоевременно честно заработанную зарплату», — заключил Кравчук.


Подобная ситуация, как рассказали НГС сотрудники, происходит и в новосибирской поликлинике № 2им выплачивали зарплату маленькими частями и сильно задерживали. Но после публикации НГС власти обязали поликлинику заплатить медсёстрам, оставшимся без денег. Ранее сотрудники новосибирского «БИНБАНКа» тоже пожаловались на задержки с выплатами после объединения с банком «Открытие».

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