Молодая бариста открыла кофейню с сырными кашами для счастливых людей

Новое кафе назвали в честь датского уюта

Елизавета Поморцева раньше работала бариста, а теперь пробует себя как предприниматель
Елизавета Поморцева раньше работала бариста, а теперь пробует себя как предприниматель


На Красном проспекте в центре Новосибирска появилась кофейня «Хюгге», в которой акцент сделан на сочетании кофе и сыров. Пока кафе работает только в тестовом режиме. 


«Хюгге — это датская философия комфорта, уюта в жизни, семье, на работе — везде. Датчане считаются самыми счастливыми людьми, они замечают счастье в мелочах, окружают себя мягкими пледами, свечами и так далее. Отсюда название: всё это будет присутствовать у нас в кофейне», — рассказала корреспонденту НГС владелица Елизавета Поморцева, которая ранее работала в сфере общепита в качестве бариста.


Официально кафе откроется только через неделю
Официально кафе откроется только через неделю


В меню есть классический кофе и авторские напитки и сделан акцент на сырах. Их заказывают у разных производителей: есть моцарелла, горгонзола, сулугуни, бри и другие виды. 


«У нас есть блюда из яиц с сыром, сэндвичи, салаты, даже каша овсяная с тремя видами сыра. И сеты — сочетание кофе и сыра. Есть сочетание вина и сыра, когда определённый сыр подбирается под определённое вино, а у нас будет два таких сета с кофе и сыром», — добавила создательница кофейни.


В «Хюгге» есть светильники, стилизованные под вязаные 
В «Хюгге» есть светильники, стилизованные под вязаные 


На подоконниках расставлены свечи в подсвечниках 
На подоконниках расставлены свечи в подсвечниках 


В кофейне стоят книги, отражающие концепцию
В кофейне стоят книги, отражающие концепцию


Авторский кофе с кокосовым муссом стоит в кофейне 170 рублей
Авторский кофе с кокосовым муссом стоит в кофейне 170 рублей


Сэндвич с лососём и малиновым соусом стоит 230 рублей
Сэндвич с лососём и малиновым соусом стоит 230 рублей


В феврале 2019 года семья новосибирцев открыла кондитерскую с детской витриной и открытой кухней, в которой есть медовик по рецепту бабушки. 

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