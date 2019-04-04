Молодая бариста открыла кофейню с сырными кашами для счастливых людей
Новое кафе назвали в честь датского уюта
На Красном проспекте в центре Новосибирска появилась кофейня «Хюгге», в которой акцент сделан на сочетании кофе и сыров. Пока кафе работает только в тестовом режиме.
«Хюгге — это датская философия комфорта, уюта в жизни, семье, на работе — везде. Датчане считаются самыми счастливыми людьми, они замечают счастье в мелочах, окружают себя мягкими пледами, свечами и так далее. Отсюда название: всё это будет присутствовать у нас в кофейне», — рассказала корреспонденту НГС владелица Елизавета Поморцева, которая ранее работала в сфере общепита в качестве бариста.
В меню есть классический кофе и авторские напитки и сделан акцент на сырах. Их заказывают у разных производителей: есть моцарелла, горгонзола, сулугуни, бри и другие виды.
«У нас есть блюда из яиц с сыром, сэндвичи, салаты, даже каша овсяная с тремя видами сыра. И сеты — сочетание кофе и сыра. Есть сочетание вина и сыра, когда определённый сыр подбирается под определённое вино, а у нас будет два таких сета с кофе и сыром», — добавила создательница кофейни.
В феврале 2019 года семья новосибирцев открыла кондитерскую с детской витриной и открытой кухней, в которой есть медовик по рецепту бабушки.
Мария Тищенко
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