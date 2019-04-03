«Для меня это отдушина»: мама знаменитой четверни показала огромный живот

Марина Стеклова ведёт блог в Instagram, где рассказывает читателям о своём опыте беременности

13 апреля четверняшкам Марины Стекловой исполнится год 
13 апреля четверняшкам Марины Стекловой исполнится год 

Жительница Новосибирска Марина Стеклова опубликовала на странице в Instagram прошлогоднее фото своего живота — год назад сибирячка родила четверняшек


После рождения малышей семье пришлось столкнуться с некоторыми трудностями: в январе жительница Сахалина написала заявление в полицию на семью Козловых-Стекловых. Автор заявления утверждала, что Марина Стеклова и её муж Дмитрий Козлов не похожи на родителей четверняшек. Сотрудники правоохранительных органов Новосибирска провели проверку и отвергли все обвинения.


Марина Стеклова рассказала корреспонденту НГС, что сейчас в её семье всё хорошо.


«Никаких обвинений не поступает больше, даже полиция ответила, что проверку мы прошли. <...> Дети сейчас стали поспокойнее, у нас всё нормально. Понятно, что у нас куча помощников, нам помогают бабушки и дедушки, иногда няня. <...> 13 апреля им уже будет год. Мы планируем праздновать только в семейном кругу, нет смысла в большом празднике, для малышей это обычный день», — рассказала корреспонденту НГС Марина Стеклова. 


Сейчас молодая мама ведёт свой блог в Instagram, на её странице почти 70 тысяч подписчиков. Там она рассказывает историю своей беременности и родов. Сегодня сибирячка опубликовала фото своего живота и поделилась с подписчиками тем, что происходило в её жизни год назад. 


В посте Марины Стекловой в Instagram огромный живот можно увидеть на втором фото в галерее. 


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3 апреля 2018 года - значимая дата для нас, потому что в этот день я отправилась в роддом дожидаться появления на свет четверняшек. ⠀ ⠀ Не то чтобы приспичило, но уже было 34 недели беременности и тянуть с моей Ольгой Игоревной мы не стали. Она со спокойным сердцем отправила меня в стационар, так безопаснее.👍⠀ ⠀ Приёмный покой. Около 20 человек беременных женщин. Кто-то вздыхает, кто-то точит орешки, все наглаживают животы, а кто-то от тяжести груза даже прилёг на кушетку. ⠀ А мне жутко не удобно сидеть, проситься без очереди тоже не вариант, все в одном положении. ⠀ ⠀ И тут, о, чудо, вопрос от мед сестры "кто тут с четверней?" . Я тонюсеньким голосочком от стеснения пролепетала "у меня четверняшки". ⠀ ⠀ И тут настал мой звёздный час! ⭐⠀ 20 пар глаз беременяшек осмотрели меня с ног до головы.⠀ ⠀ Мои случайные зрители в положении, как никто другой, понимали все прелести беременности, но сформулировать что-то ясное не удалось никому. Только фразы из серии "ого", "ни чё себе", "вот это да". ⠀ ⠀ Хотелось встать и сделать поклон, но тут вся феерия прерывается и в приёмный покой залетает мой муж, глаза квадратные и громко (он тихо не умеет) заявляет всем "моя жена забыла телефон! Где она?". ⠀ Паника , розыск практически, а мне так смешно, что мой беременный мозг даже не вспомнил про телефон)) Мед сестра немного поругалась на мужа, но телефон взяла. ⠀ ⠀ Как Вы понимаете, это были первые часы моей славы в роддоме. По средствам сарафанного радио информация о том, что квадро-беременная в стенах больницы разнеслась с космической скоростью. И теперь ко мне в палату по очереди ходили разные врачи под любым предлогом, чтобы засвилетельствовать, так сказать, редкий экспонат воочию. ⠀ ⠀ О звёздных буднях в роддоме напишу отдельно)) много забавных историй произошло за 10 дней до родов. ⠀ ⠀ P. S. На втором фото моя фигура, срок почти 34 недели.

Публикация от Квадро МАМА❤ & БЛОГЕР (@marinka_kvadromama)


«Я не просто веду блог в Instagram — для меня очень важно. Это мощный инструмент поддержки, антистресса для меня. Всегда женщине в декрете очень сложно справляться с буднями, с рутиной, но когда у неё есть хобби, от которого сердце зажигается, ей легче перенести месяцы декретного отпуска (в кавычках отпуска). <...> У меня очень хорошая аудитория, они откликаются на любой мой зов. Понятно, что я первый раз мама и сразу много [детей], у меня бывает очень много вопросов. Я могу просто написать пост с просьбой о помощи, совета, не важно, какого характера, обязательно читатели ответят. Уже есть определённый круг мам, с которыми мы общаемся как друзья. У меня очень много хороших, замечательных людей в аккаунте», — поделилась Марина Стеклова. 


Она также рассказала, что Instagram — это лучшая площадка для того, чтобы сохранять памятные моменты. 


«Изначально я заводила аккаунт для того, чтобы четверняшки смогли в будущем о себе почитать, где-то посмеяться, узнать, как они росли. Уверена, что лучшей площадки, чем Instagram, не найти. Это всё останется в истории», — добавила Стеклова. 


В октябре прошлого года власти выделили молодой семье трёхкомнатную квартиру на «Родниках». Корреспондент НГС побывал в гостях у Марины Стекловой и у её мужа Дмитрия Козлова. 

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