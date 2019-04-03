«Для меня это отдушина»: мама знаменитой четверни показала огромный живот

13 апреля четверняшкам Марины Стекловой исполнится год

Жительница Новосибирска Марина Стеклова опубликовала на странице в Instagram прошлогоднее фото своего живота — год назад сибирячка родила четверняшек.







После рождения малышей семье пришлось столкнуться с некоторыми трудностями: в январе жительница Сахалина написала заявление в полицию на семью Козловых-Стекловых. Автор заявления утверждала, что Марина Стеклова и её муж Дмитрий Козлов не похожи на родителей четверняшек. Сотрудники правоохранительных органов Новосибирска провели проверку и отвергли все обвинения.





Марина Стеклова рассказала корреспонденту НГС, что сейчас в её семье всё хорошо.







«Никаких обвинений не поступает больше, даже полиция ответила, что проверку мы прошли. <...> Дети сейчас стали поспокойнее, у нас всё нормально. Понятно, что у нас куча помощников, нам помогают бабушки и дедушки, иногда няня. <...> 13 апреля им уже будет год. Мы планируем праздновать только в семейном кругу, нет смысла в большом празднике, для малышей это обычный день», — рассказала корреспонденту НГС Марина Стеклова.





Сейчас молодая мама ведёт свой блог в Instagram, на её странице почти 70 тысяч подписчиков. Там она рассказывает историю своей беременности и родов. Сегодня сибирячка опубликовала фото своего живота и поделилась с подписчиками тем, что происходило в её жизни год назад.





В посте Марины Стекловой в Instagram огромный живот можно увидеть на втором фото в галерее.









«Я не просто веду блог в Instagram — для меня очень важно. Это мощный инструмент поддержки, антистресса для меня. Всегда женщине в декрете очень сложно справляться с буднями, с рутиной, но когда у неё есть хобби, от которого сердце зажигается, ей легче перенести месяцы декретного отпуска (в кавычках отпуска). <...> У меня очень хорошая аудитория, они откликаются на любой мой зов. Понятно, что я первый раз мама и сразу много [детей], у меня бывает очень много вопросов. Я могу просто написать пост с просьбой о помощи, совета, не важно, какого характера, обязательно читатели ответят. Уже есть определённый круг мам, с которыми мы общаемся как друзья. У меня очень много хороших, замечательных людей в аккаунте», — поделилась Марина Стеклова.







Она также рассказала, что Instagram — это лучшая площадка для того, чтобы сохранять памятные моменты.





«Изначально я заводила аккаунт для того, чтобы четверняшки смогли в будущем о себе почитать, где-то посмеяться, узнать, как они росли. Уверена, что лучшей площадки, чем Instagram, не найти. Это всё останется в истории», — добавила Стеклова.







В октябре прошлого года власти выделили молодой семье трёхкомнатную квартиру на «Родниках». Корреспондент НГС побывал в гостях у Марины Стекловой и у её мужа Дмитрия Козлова.