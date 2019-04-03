В Пылесибирске хорошая погода: небо над городом стало серым

Синоптики не исключают, что это может быть поднявшаяся пыль

В городе уже несколько дней стоит погода без осадков — это способствует накоплению пыли в воздухе





Над Новосибирском нависло серое небо — синоптики не исключают, что это может быть связано с повышенной запылённостью города.







То, что нижняя часть неба выглядит гораздо более серой по сравнению с верхней, хорошо видно в центре города.





В Новосибирском Гидрометцентре пояснили, что погода сейчас способствует тому, что в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества.







«Вот уже несколько дней у нас область высокого атмосферного давления, осадки отсутствуют, либо они были очень слабыми и не намочили верхних слоёв почвы. Поэтому содержание пыли достаточно высокое и, по крайней мере, в отдельные дни у нас достигало одной, полутора, трёх ПДК по пыли. Поэтому не исключено, что вот этот цвет [неба] связан именно с неблагоприятными метеоусловиями», — пояснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





В прошлом году проблему пыльных улиц Новосибирска обыграли пивоварня «Йохохо» и бар The Rooks: они придумали пиво «Над пропастью в пыли». А пару месяцев назад мэр города Анатолий Локоть порассуждал, откуда берётся пыль на улицах города. Одна из главных причин, по его словам, — грязные колёса машин.