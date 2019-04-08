Сибиряк приготовил селёдку с томатной пастой для Эвелины Блёданс в надежде на 350 тысяч рублей

Новосибирский блогер Михаил Докукин попал в кулинарный Instagram-баттл «Я умею готовить» в команду известной актрисы и телеведущей Эвелины Блёданс. В течение месяца участники должны готовить по заказу актрисы и выкладывать свои рецепты в соцсети.
«Где-то в середине марта листал Instagram и увидел там призыв к участию в конкурсе. Нужно было выбрать себе куратора и подать заявку. Я и подал заявку в команду к Эвелине Блёданс. Там [в конкурсе было] четыре наставника и у каждого наставника по три подопечных. Помимо Эвелины ещё какие-то фуд-блогеры в наставниках были. Но я их не знаю. <…> В заявке надо было указать своё имя, контакты… И надо было рассказать, почему важно уметь готовить. Я просто тогда в пяти предложениях выразил свой душевный порыв, но, честно говоря, даже не вспомню, что написал», — сообщил блогер Михаил Докукин.
Всего на конкурс, уточнили НГС организаторы баттла, поступило более 1500 заявок со всей страны. Эвелина Блёданс выбрала новосибирского блогера одним из трёх участников своей команды. Первым заданием оказался тартар из сельди с использованием томатной пасты.
«Поскольку рецепт тартара не предусматривает томатной пасты, она туда вообще не вписывается, пришлось импровизировать: изобретать гренки с томатной пастой. С которыми этот тартар надо было подать. На приготовление ушло чистого времени час», — заметил Докукин.
Голосование за участников идёт на сайте шоу. К концу месяца в каждой команде останется по одному участнику, которые приедут в Москву для участия в финальном поединке за 350 тысяч рублей.
Новосибирцы не только участвуют в различных проектах, в том числе и кулинарных, но и сами придумывают их. В конце 2017 года в интернете сотрудники молодёжного центра «Содружество» запустили юмористическое шоу о еде «Не забудь посолить!».