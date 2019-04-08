Сибиряк приготовил селёдку с томатной пастой для Эвелины Блёданс в надежде на 350 тысяч рублей

Новосибирский блогер Михаил Докукин попал в кулинарный Instagram-баттл «Я умею готовить» в команду известной актрисы и телеведущей Эвелины Блёданс. В течение месяца участники должны готовить по заказу актрисы и выкладывать свои рецепты в соцсети.

«Где-то в середине марта листал Instagram и увидел там призыв к участию в конкурсе. Нужно было выбрать себе куратора и подать заявку. Я и подал заявку в команду к Эвелине Блёданс. Там [в конкурсе было] четыре наставника и у каждого наставника по три подопечных. Помимо Эвелины ещё какие-то фуд-блогеры в наставниках были. Но я их не знаю. <…> В заявке надо было указать своё имя, контакты… И надо было рассказать, почему важно уметь готовить. Я просто тогда в пяти предложениях выразил свой душевный порыв, но, честно говоря, даже не вспомню, что написал», — сообщил блогер Михаил Докукин.

