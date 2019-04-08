8 апреля понедельник
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 65.41
eur 73.44
  • 29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 65.41
eur 73.44
Развлечения
Подробности

Сибиряк приготовил селёдку с томатной пастой для Эвелины Блёданс в надежде на 350 тысяч рублей

Блогер из Новосибирска участвует в Instagram-баттле с известной актрисой

Поделиться

2 206
18 Обсудить

Все новости

Все новости

Новосибирский блогер Михаил Докукин попал в кулинарный Instagram-баттл «Я умею готовить» и начал борьбу за приз в 350 тысяч рублей

Фото: Михаил Докукин

Новосибирский блогер Михаил Докукин попал в кулинарный Instagram-баттл «Я умею готовить» в команду известной актрисы и телеведущей Эвелины Блёданс. В течение месяца участники должны готовить по заказу актрисы и выкладывать свои рецепты в соцсети.

«Где-то в середине марта листал Instagram и увидел там призыв к участию в конкурсе. Нужно было выбрать себе куратора и подать заявку. Я и подал заявку в команду к Эвелине Блёданс. Там [в конкурсе было] четыре наставника и у каждого наставника по три подопечных. Помимо Эвелины ещё какие-то фуд-блогеры в наставниках были. Но я их не знаю. <…> В заявке надо было указать своё имя, контакты… И надо было рассказать, почему важно уметь готовить. Я просто тогда в пяти предложениях выразил свой душевный порыв, но, честно говоря, даже не вспомню, что написал», — сообщил блогер Михаил Докукин.

Новосибирца в свою команду выбрала известная актриса и телеведущая Эвелина Блёданс 

Фото: @bledans 

Всего на конкурс, уточнили НГС организаторы баттла, поступило более 1500 заявок со всей страны. Эвелина Блёданс выбрала новосибирского блогера одним из трёх участников своей команды. Первым заданием оказался тартар из сельди с использованием томатной пасты.

«Поскольку рецепт тартара не предусматривает томатной пасты, она туда вообще не вписывается, пришлось импровизировать: изобретать гренки с томатной пастой. С которыми этот тартар надо было подать. На приготовление ушло чистого времени час», — заметил Докукин.

Голосование за участников идёт на сайте шоу. К концу месяца в каждой команде останется по одному участнику, которые приедут в Москву для участия в финальном поединке за 350 тысяч рублей.

Новосибирцы не только участвуют в различных проектах, в том числе и кулинарных, но и сами придумывают их. В конце 2017 года в интернете сотрудники молодёжного центра «Содружество» запустили юмористическое шоу о еде «Не забудь посолить!».

Илья Калинин
Фото: Михаила Докукина (1), @bledans (2)

По теме

ТЕКСТ

Илья Калинин

ТЕГИ

звезды Instagramкулинарное шоуЭвелина Блёданс

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (18)

!!!
8 апр 2019 в 12:39

Шокирующая информация.
НГС, продолжайте держать нас в курсе этой душераздирающей истории.

Фото пользователя
Директор Завода (Ржака)
8 апр 2019 в 12:43

Бездельник какой-то. Инстаграмм для уток.

Фото пользователя
Ржака
8 апр 2019 в 12:37

Надеюсь все кто связан каким либо образом с инстаграм... Попадут в ад...