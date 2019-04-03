Мэр Локоть назначил депутата горсовета своим пресс-секретарём

А ещё Глеб Черепанов играет в го и на гитаре

Пресс-секретарём мэра стал депутат горсовета от КПРФ
Пресс-секретарём мэра стал депутат горсовета от КПРФ

Новым пресс-секретарём мэра Новосибирска Анатолия Локтя стал депутат горсовета и член президиума Российской Федерации Го Глеб Черепанов.


Об этом корреспонденту НГС сообщил сам Глеб Черепанов. 


«С 8 апреля я выхожу на работу [в должности пресс-секретаря]», — коротко рассказал он.


Глеб Черепанов с 2015 года входит в городской Совет депутатов от партии КПРФ. Как уточнил Черепанов, он заведует отделом агитации и пропаганды в новосибирском обкоме КПРФ и является главным редактором газеты «За народную власть». Кроме того, он уточнил, что является членом президиума Российской Федерации Го (логическая игра, возникшая в Древнем Китае. — Прим. ред.)


По данным сайта горсовета, Глеб Черепанов родился в 1981 году в Ярославле. Окончил НГТУ по специальности «журналистика».


В начале марта Анатолий Локоть назначил своего пресс-секретаря Артёма Роговского заместителем главы администрации Первомайского района. Тогда Роговский сообщал, что в мэрии не знали, кто мог занять его должность.

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