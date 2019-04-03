Себе не жалко: мэрия заказала ремонт фасада здания ещё на 14 миллионов рублей

В прошлом году мэрия уже потратила на это 13 миллионов рублей

Конкурс объявило МКУ «Хозяйственное управление» 3 апреля на сайте госзакупок
Конкурс объявило МКУ «Хозяйственное управление» 3 апреля на сайте госзакупок


Мэрия Новосибирска заказала реставрацию фасада здания Промбанка на Красном проспекте, 34. Конкурс объявило МКУ «Хозяйственное управление» 3 апреля на сайте госзакупок.


Как следует из документов закупки, на ремонт потратят 14 миллионов рублей, а в перечень работ войдут реставрация цоколя и воссоздание фасадов с декоративной штукатуркой стен, реставрация дверей, пилястр, балконов и аттика.


«Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 30 сентября 2019 года (согласно графику производства работ). <...> Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2019 год», — уточняется в извещении о проведении закупки. Аукцион состоится 22 апреля 2019 года.


В прошлом году мэрия уже заказывала ремонт фасада — тогда на ремонт и реставрацию декоративной штукатурки стен, восстановление лепных изделий и входной группы потратили 13 миллионов рублей


А в 2017 году в мэрии сообщали, что на реставрацию фасада здания планируется потратить всего 4 миллиона рублей.


Здание Промбанка было построено в 1927 году, с 1954 года здесь располагался горисполком, а затем мэрия Новосибирска. Летом 2016 года началось массовое обрушение штукатурки фасада, её долго не обновляли. Обследование фасада специалистами Томского государственного архитектурно-строительного университета в 2017 году выявило утрату отделки карниза аттика, раствор кирпичной кладки стены под карнизом выветрился, штукатурка постепенно отслаивалась. Барельеф под карнизом подвергся глубокой эрозии, была оголена арматура.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, какие конкретно участки будут отреставрированы и чем нынешние работы будут отличаться от прошлогодних. 

Прочтений: 814

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено