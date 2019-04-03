Себе не жалко: мэрия заказала ремонт фасада здания ещё на 14 миллионов рублей

В прошлом году мэрия уже потратила на это 13 миллионов рублей

Конкурс объявило МКУ «Хозяйственное управление» 3 апреля на сайте госзакупок







Мэрия Новосибирска заказала реставрацию фасада здания Промбанка на Красном проспекте, 34. Конкурс объявило МКУ «Хозяйственное управление» 3 апреля на сайте госзакупок.







Как следует из документов закупки, на ремонт потратят 14 миллионов рублей, а в перечень работ войдут реставрация цоколя и воссоздание фасадов с декоративной штукатуркой стен, реставрация дверей, пилястр, балконов и аттика.





«Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 30 сентября 2019 года (согласно графику производства работ). <...> Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2019 год», — уточняется в извещении о проведении закупки. Аукцион состоится 22 апреля 2019 года.





В прошлом году мэрия уже заказывала ремонт фасада — тогда на ремонт и реставрацию декоративной штукатурки стен, восстановление лепных изделий и входной группы потратили 13 миллионов рублей.





А в 2017 году в мэрии сообщали, что на реставрацию фасада здания планируется потратить всего 4 миллиона рублей.





Здание Промбанка было построено в 1927 году, с 1954 года здесь располагался горисполком, а затем мэрия Новосибирска. Летом 2016 года началось массовое обрушение штукатурки фасада, её долго не обновляли. Обследование фасада специалистами Томского государственного архитектурно-строительного университета в 2017 году выявило утрату отделки карниза аттика, раствор кирпичной кладки стены под карнизом выветрился, штукатурка постепенно отслаивалась. Барельеф под карнизом подвергся глубокой эрозии, была оголена арматура.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, какие конкретно участки будут отреставрированы и чем нынешние работы будут отличаться от прошлогодних.