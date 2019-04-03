В Новосибирске продают военный городок для провинившихся солдат

Два десятка заброшенных зданий можно купить за 25 миллионов

Территорию бывшего дисциплинарного батальона выставили на торги ещё осенью, но покупателя так и не нашли





Территорию бывшего дисциплинарного батальона в пригороде Новосибирска выставили на торги — он пустует уже больше 10 лет, а недавно его передали от Министерства обороны России под управление региона. От него тут же постарались избавиться, но покупателей пока не нашли.







О том, что участок собираются продавать, в редакцию НГС сообщил читатель, не указавший своего имени.





«В прошлом году, прочитав ваш репортаж про дисбат (дисциплинарный батальон. — Прим. ред.), мы решили сами побывать там и посмотреть на то, каким он стал <...>.





К слову, это был последний шанс побывать там, так как нам сообщили, что территорию выкупили и собираются осваивать, поэтому гулять там впредь не рекомендуется»,





— написал он.





Дисбат не функционирует уже 11 лет





Информация о продаже участка со всеми зданиями также появилась на официальном сайте торгов в разделе «продажа государственного и муниципального имущества». В документах уточняется, что организатором торгов выступает администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирской области.





«Недвижимое имущество <...> в виде земельного участка <...>, общей площадью 55 928 квадратных метров, с находящимися на нем объектами капитального строительства расположенного по адресу <...> Военный городок № 110 , назначение: нежилые здания», — говорится в извещении о проведении торгов.





На территории военного городка, по данным справочника 2GIS, находится 18 зданий





Первоначально цена на участок со зданиями составляла 52,7 миллиона рублей с шагом в 1,5 миллиона, однако аукцион не состоялся, так как не нашлось желающих. Впоследствии цену опускали ещё несколько раз — до 25,3 миллиона рублей. Следующие торги по этой цене пройдут 15 апреля.





Как уточнила корреспонденту НГС замглавы администрации Верх-Тулинского сельсовета Ирина Ена, Министерство обороны РФ передало землю дисбата в ведомство области в 2017 году, а область, в свою очередь, администрации сельсовета.





Нынешний владелец земли военного городка — администрация местного сельсовета, однако там говорят, что объект находится слишком далеко и заниматься им невозможно





«Он у нас года два. На 25 миллионов изначально было несколько человек, но когда люди поняли, что есть ещё возможность снижения, они стараются ждать.





На сегодняшний день интересовалось человека три, но придут они или нет итогово — мы не знаем. Нам такое имущество, вдалеке от населённого пункта, <...> содержать не имеем возможности»,





— пояснила Ена, сообщив, что точная площадь участка по документам — 6,2 га.





В итоге стоимость земли со зданиями уже опустилась более чем в два раза из-за желания участников сбить цену





В мае прошлого года НГС посетил заброшенный около 10 лет назад военный городок — он находится на границе Ленинского района Новосибирска и Верх-Тулинского сельсовета, рядом с ним — Хилокский рынок, Клещихинское кладбище и мусорный полигон. Когда-то в этих зданиях отбывали наказание осуждённые за уголовные преступления военнослужащие.





В 2009 году суд рассмотрел одно из громких происшествий, случившихся в дисбате. Солдат-срочник Александр Кудьяров застрелил начальника караула из-за того, что тот ударил его и назвал «покемоном».





В ноябре 2018 года за земли в центре Новосибирска площадью 5,6 га запросили миллиард рублей — такое объявление было опубликовано на сайте ЦИАН.