Дорожники содрали асфальт с площади на левом берегу. Теперь там брусчатка, как и 70 лет назад

Эти камни укладывали ещё пленные немцы

По мнению историков, брусчатку укладывали пленные немцы после войны
По мнению историков, брусчатку укладывали пленные немцы после войны


В Новосибирске начали ремонтировать ямы на дорогах левого берега — на площади Сибиряков-Гвардейцев сняли старый слой асфальта до брусчатки.


Ремонтировать дорогу на площади, по наблюдениям корреспондента НГС, начали на этой неделе — на выезде с кольца, у здания завода «Сиблитмаш» проступила брусчатка, которой выложили улицу ещё в середине прошлого века. 


Брусчатка проявилась после того, как дорожники срезали старый слой асфальта для ремонта  
Брусчатка проявилась после того, как дорожники срезали старый слой асфальта для ремонта  


«Скорее всего, эту брусчатку укладывали году в 1946-1947. И вот здесь вполне применима популярная фраза, что делали это пленные немцы, которые работали на благоустройстве дорог и размещались на заводе Ефремова (сейчас — "Тяжстанкогидропресс". — Прим. ред.). Уже в 1950-х годах площадь закатали асфальтом», — объяснил НГС сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.


В то время на площади Сибиряков-Гвардейцев работали два крупных для города завода — литейный и тяжёлого машиностроения  
В то время на площади Сибиряков-Гвардейцев работали два крупных для города завода — литейный и тяжёлого машиностроения  


В этом году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске планируют отремонтировать 18 километров городских магистралей — НГС опубликовал подробную карту улиц, где скоро начнётся ремонт


Внимание, проект «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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