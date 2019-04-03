Дорожники содрали асфальт с площади на левом берегу. Теперь там брусчатка, как и 70 лет назад

По мнению историков, брусчатку укладывали пленные немцы после войны





В Новосибирске начали ремонтировать ямы на дорогах левого берега — на площади Сибиряков-Гвардейцев сняли старый слой асфальта до брусчатки.





Ремонтировать дорогу на площади, по наблюдениям корреспондента НГС, начали на этой неделе — на выезде с кольца, у здания завода «Сиблитмаш» проступила брусчатка, которой выложили улицу ещё в середине прошлого века.





Брусчатка проявилась после того, как дорожники срезали старый слой асфальта для ремонта





«Скорее всего, эту брусчатку укладывали году в 1946-1947. И вот здесь вполне применима популярная фраза, что делали это пленные немцы, которые работали на благоустройстве дорог и размещались на заводе Ефремова (сейчас — "Тяжстанкогидропресс". — Прим. ред.). Уже в 1950-х годах площадь закатали асфальтом», — объяснил НГС сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.





В то время на площади Сибиряков-Гвардейцев работали два крупных для города завода — литейный и тяжёлого машиностроения





В этом году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске планируют отремонтировать 18 километров городских магистралей — НГС опубликовал подробную карту улиц, где скоро начнётся ремонт.





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