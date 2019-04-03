Новосибирский бизнесмен c женой и двумя дочерьми погиб в ДТП с грузовиком на алтайской трассе

Создатель бренда «Озорная Шишка» Денис Пчельников, его жена и две дочери попали в смертельную аварию

Семья Пчельниковых погибла в ДТП с грузовиком
Семья Пчельниковых погибла в ДТП с грузовиком


Новосибирский предприниматель Денис Пчельников, его жена и две дочери погибли в ДТП в Тальменском районе Алтайского края.


Информация об их гибели появилась в паблике «Озорная Шишка: варенье, мед и конфеты из шишек» в соцсети «ВКонтакте». Также этот факт корреспонденту НГС подтвердили два родственника погибшей семьи.


Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, ДТП случилось 2 апреля в 20:25 на 162-м километре автодороги Р256.


«По предварительным данным, водитель, мужчина 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле "Сузуки" со стороны города Барнаула в сторону города Новосибирска, не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Скания" под управлением мужчины 1965 года рождения», — описали ДТП в краевой полиции.


В ведомстве уточнили, что водитель «Сузуки» и двое его пассажиров — 32-летняя женщина и 6-летняя девочка — погибли сразу, ещё до приезда скорой.


«Еще один пассажир легкового автомобиля, девочка 2015 года рождения, скончалась во время транспортировки в медицинское учреждение», — добавили в пресс-службе.


Три года назад НГС рассказывал о Денисе Пчельникове, его жене Татьяне и их дочерях — Алисе и Ульяне. Тогда из-за нехватки денег Денис и Татьяна решили подработать на декоративных подарках к праздникам — варить шишковое варенье и продавать его в красивых баночках. Свой бренд они назвали просто — «Озорная Шишка».


«Если делаешь дежурный подарок кому-нибудь — коробку конфет и бутылку чего-нибудь, то выходит 1 тысяча рублей. Наш подарок вдвое дешевле, и он необычный. Люди берут, но пока что это приработок, а не заработок. Оборот по варенью составил 100 тысяч, но чистого заработка гораздо меньше. Сейчас у нас будет свое контрактное производство. Планируем заработать несколько сотен тысяч», — делились тогда супруги своими планами.


По данным РБК, за 2018 год выручка компании «Озорная Шишка» составила 1,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 570 тысяч рублей.



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