«В моих руках всё оживает»: бывший научный сотрудник шьёт игрушки, которые нужно кормить носками

Меньше чем за год Татьяна Ронжина сшила 75 игрушек

Татьяна Ронжина из Новосибирска шьёт смешные игрушки-органайзеры, которые нужно кормить носками. По образованию Татьяна физиолог, в своё время она работала научным сотрудником НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАН. Год назад сибирячка начала серьёзно заниматься изготовлением игрушек.







Игрушки сшиты из искусственного меха, велюра вельбо или материала велсофта. На изготовление каждой сибирячка тратит от 2 до 4 дней





«Мне с детства нравились игрушки, у меня был очень наполненный "детский мир". Когда выросла, я поняла, что я немного не такая, как другие родители. В моих руках любая игрушка становится живой — она может почесаться, зевнуть, ногу на ногу закинуть. Я никогда не понимала очень красивых игрушек, что с ними делать? Их только на полку поставить и смотреть. А мне хотелось создать такую игрушку, чтобы с ней игрались взрослые и дети, чтобы она была функциональной. Потому что у меня сын растёт, у него столько игрушек, и я сама понимаю, что он уже вырос и нужно избавляться от них. А для детей игрушки — друзья, тяжело их выкидывать, поэтому мне хотелось, чтобы даже когда ребёнок вырос — игрушка приносила пользу», — рассказала Татьяна Ронжина.





Сейчас она шьёт игрушки животных и сказочных персонажей — драконов и монстриков. Все её игрушки многофункциональны, они созданы для хранения мелких вещей.





У всех игрушек есть зубы, язык и вместительный рот





«Изначально была идея сделать игрушку для порядка, чтобы ребёнок хранил там вещи. Сейчас я поняла, что это больше идея для взрослых — взрослым нужно всегда обосновать покупку. У сына несколько таких игрушек, и в одной из [них] хранит свои чистые носки, в игрушке "Бобик". Каждый день он достаёт носки, потом смотрит — "Бобик" тощий стал, значит, нужно опять его кормить и заново закладывать чистые носки. Так как носки, заколочки и резиночки постоянно везде валяются, игрушки для хранения — незаменимая вещь. Детям нравится сама эта идея, что у игрушки есть живот и её нужно кормить по-настоящему. Когда голодная — она тощая, её можно сложить. А когда её набиваешь, например, носками — она становится как шарик», — добавила Ронжина.





Сейчас изготовление игрушек — это основная работа сибирячки. Самая дешевая стоит 1500 рублей, самая дорогая — 2500 рублей.





На фото: герой мультфильма «Как приручить дракона»





«У меня есть ряд животных, которых в основном заказывают, — котики и лисички. Но просят создать какую-то игрушку, и я её делаю. В феврале я шила героя мультика ["Как приручить дракона"] Беззубика, его попросил сшить молодой человек для своей девушки на 14 февраля. <...> Сейчас у меня очень много идей. Моими игрушками стали интересоваться за границей. Сейчас есть желание выйти на международный рынок. Уже одна лиса уехала в Испанию», — рассказала Татьяна Ронжина.







Татьяна — не единственная сибирячка, которая резко поменяла карьеру ради игрушек. Недавно НГС рассказывал о бывшем сотруднике правительства Сергее Слободчикове, который сшил 200 зайцев-пришельцев: его игрушки уже успели облететь полмира.