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«В моих руках всё оживает»: бывший научный сотрудник шьёт игрушки, которые нужно кормить носками

Игрушками сибирячки начали активно интересоваться за границей

Меньше чем за год Татьяна Ронжина сшила 75 игрушек 
Меньше чем за год Татьяна Ронжина сшила 75 игрушек 

Татьяна Ронжина из Новосибирска шьёт смешные игрушки-органайзеры, которые нужно кормить носками. По образованию Татьяна физиолог, в своё время она работала научным сотрудником НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАН. Год назад сибирячка начала серьёзно заниматься изготовлением игрушек. 


Игрушки сшиты из искусственного меха, велюра вельбо или материала велсофта. На изготовление каждой сибирячка тратит от 2 до 4 дней
Игрушки сшиты из искусственного меха, велюра вельбо или материала велсофта. На изготовление каждой сибирячка тратит от 2 до 4 дней


«Мне с детства нравились игрушки, у меня был очень наполненный "детский мир". Когда выросла, я поняла, что я немного не такая, как другие родители. В моих руках любая игрушка становится живой — она может почесаться, зевнуть, ногу на ногу закинуть. Я никогда не понимала очень красивых игрушек, что с ними делать? Их только на полку поставить и смотреть. А мне хотелось создать такую игрушку, чтобы с ней игрались взрослые и дети, чтобы она была функциональной. Потому что у меня сын растёт, у него столько игрушек, и я сама понимаю, что он уже вырос и нужно избавляться от них. А для детей игрушки — друзья, тяжело их выкидывать, поэтому мне хотелось, чтобы даже когда ребёнок вырос — игрушка приносила пользу», — рассказала Татьяна Ронжина.


Сейчас она шьёт игрушки животных и сказочных персонажей — драконов и монстриков. Все её игрушки многофункциональны, они созданы для хранения мелких вещей.


У всех игрушек есть зубы, язык и вместительный рот 
У всех игрушек есть зубы, язык и вместительный рот 


«Изначально была идея сделать игрушку для порядка, чтобы ребёнок хранил там вещи. Сейчас я поняла, что это больше идея для взрослых — взрослым нужно всегда обосновать покупку. У сына несколько таких игрушек, и в одной из [них] хранит свои чистые носки, в игрушке "Бобик". Каждый день он достаёт носки, потом смотрит — "Бобик" тощий стал, значит, нужно опять его кормить и заново закладывать чистые носки. Так как носки, заколочки и резиночки постоянно везде валяются, игрушки для хранения — незаменимая вещь. Детям нравится сама эта идея, что у игрушки есть живот и её нужно кормить по-настоящему. Когда голодная — она тощая, её можно сложить. А когда её набиваешь, например, носками — она становится как шарик», — добавила Ронжина. 


Сейчас изготовление игрушек — это основная работа сибирячки. Самая дешевая стоит 1500 рублей, самая дорогая — 2500 рублей.


На фото: герой мультфильма «Как приручить дракона» 
На фото: герой мультфильма «Как приручить дракона» 


«У меня есть ряд животных, которых в основном заказывают, — котики и лисички. Но просят создать какую-то игрушку, и я её делаю. В феврале я шила героя мультика ["Как приручить дракона"] Беззубика, его попросил сшить молодой человек для своей девушки на 14 февраля. <...> Сейчас у меня очень много идей. Моими игрушками стали интересоваться за границей. Сейчас есть желание выйти на международный рынок. Уже одна лиса уехала в Испанию», — рассказала Татьяна Ронжина. 


Татьяна — не единственная сибирячка, которая резко поменяла карьеру ради игрушек. Недавно НГС рассказывал о бывшем сотруднике правительства Сергее Слободчикове, который сшил 200 зайцев-пришельцев: его игрушки уже успели облететь полмира. 

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