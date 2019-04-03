В России отменили зеленые карточки СНИЛС

Карточку оставьте себе — теперь это раритет. Обменивать ее не нужно









Бумажные карточки с номером свидетельства обязательного пенсионного страхования канули в Лету: документ заменили на электронный. Теперь все данные будут храниться в электронной системе. Лицевой счет и страховой номер будут открываться автоматически, по этим данным граждане будут получать необходимые услуги. Справки и прочие документы с данными СНИЛС получить можно — для этого придется обратиться в клиентский отдел ПФР, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Пенсионный фонд России.





Выданные ранее свидетельства остаются действительными. Обменивать их не нужно.





Карточки СНИЛС с уникальным номером ранее выдавали всем, кто попадает в систему пенсионного страхования — на основании этого документа рассчитывается будущая пенсия. Свидетельство нужно для перечисления зарплаты, получения пособий и выплат, а также для регистрации на портале госуслуг и получения универсальной электронной карты. СНИЛС хранит все данные о трудовом стаже работника и страховых взносах, перечисляемых ему.