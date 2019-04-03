В России отменили зеленые карточки СНИЛС

Документ заменили на электронный

Карточку оставьте себе — теперь это раритет. Обменивать ее не нужно
Карточку оставьте себе — теперь это раритет. Обменивать ее не нужно



Бумажные карточки с номером свидетельства обязательного пенсионного страхования канули в Лету: документ заменили на электронный. Теперь все данные будут храниться в электронной системе. Лицевой счет и страховой номер будут открываться автоматически, по этим данным граждане будут получать необходимые услуги. Справки и прочие документы с данными СНИЛС получить можно — для этого придется обратиться в клиентский отдел ПФР, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Пенсионный фонд России.


Выданные ранее свидетельства остаются действительными. Обменивать их не нужно.


Карточки СНИЛС с уникальным номером ранее выдавали всем, кто попадает в систему пенсионного страхования — на основании этого документа рассчитывается будущая пенсия. Свидетельство нужно для перечисления зарплаты, получения пособий и выплат, а также для регистрации на портале госуслуг и получения универсальной электронной карты. СНИЛС хранит все данные о трудовом стаже работника и страховых взносах, перечисляемых ему.

Прочтений: 12360
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (53)53
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено