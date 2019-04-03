Новосибирцам запретят парковаться на подъезде к пляжу «Звезда»

Знаки «Остановка запрещена» появятся по обеим сторонам Бердского тупика

Парковаться нельзя будет на участке протяжённостью 800 метров — теперь придётся пользоваться только платной парковкой пляжа 
Парковаться нельзя будет на участке протяжённостью 800 метров — теперь придётся пользоваться только платной парковкой пляжа 

Власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям парковаться на участке Бердского тупика, который ведёт к пляжу «Звезда» в Советском районе.


Под действие запрета попадёт 800-метровый участок улицы от дома № 50/2 по улице Русской до дома № 1 на Бердском тупике, сообщили в пресс-центре мэрии.


По её данным, дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Зона действия» рабочие установят после 25 апреля по обеим сторонам Бердского тупика.


В мэрии уточнили, что на эти меры власти пошли для того, чтобы сделать безопаснее дорожное движение в месте массового отдыха.


Под запрет попадёт парковка по обеим сторонам проезда
Под запрет попадёт парковка по обеим сторонам проезда


Ранее городские власти объявили о запрете парковки на улице Романова около Дома быта и гимназии № 1.

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