Новосибирцам запретят парковаться на подъезде к пляжу «Звезда»
Знаки «Остановка запрещена» появятся по обеим сторонам Бердского тупика
Власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям парковаться на участке Бердского тупика, который ведёт к пляжу «Звезда» в Советском районе.
Под действие запрета попадёт 800-метровый участок улицы от дома
По её данным, дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Зона действия» рабочие установят после 25 апреля по обеим сторонам Бердского тупика.
В мэрии уточнили, что на эти меры власти пошли для того, чтобы сделать безопаснее дорожное движение в месте массового отдыха.
Ранее городские власти объявили о запрете парковки на улице Романова около Дома быта и гимназии
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова, фрагмент справочника 2ГИС