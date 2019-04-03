Двое хулиганов в масках разбили стёкла в маршрутках на остановке в Ленинском районе

В среду, 3 апреля, около 8:00 двое хулиганов в масках разбили стёкла маршруток на конечной остановке «С/х Левобережный» в Ленинском районе Новосибирска.



Инцидент попал на камеру наблюдения магазина, который находится неподалёку. На записи видно, как двое мужчин в капюшонах подбегают к маршруткам, разбивают в них стёкла и убегают.

«Народ уже волнуется, потому что где-то года три назад были проблемы с маршрутными такси, сейчас, видимо, опять начинается, — рассказал корреспонденту НГС председатель уличного комитета, которому передали видеозапись, Евгений Игишев. — Раньше из совхоза Левобережный была маршрутка до вещевого рынка. Потом ей начали строить какие-то козни, маршрут вообще убрали, народ долгое время ходил пешком».