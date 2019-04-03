Двое хулиганов в масках разбили стёкла в маршрутках на остановке в Ленинском районе

В среду, 3 апреля, около 8:00 двое хулиганов в масках разбили стёкла маршруток на конечной остановке «С/х Левобережный» в Ленинском районе Новосибирска.
Инцидент попал на камеру наблюдения магазина, который находится неподалёку. На записи видно, как двое мужчин в капюшонах подбегают к маршруткам, разбивают в них стёкла и убегают.
«Народ уже волнуется, потому что где-то года три назад были проблемы с маршрутными такси, сейчас, видимо, опять начинается, — рассказал корреспонденту НГС председатель уличного комитета, которому передали видеозапись, Евгений Игишев. — Раньше из совхоза Левобережный была маршрутка до вещевого рынка. Потом ей начали строить какие-то козни, маршрут вообще убрали, народ долгое время ходил пешком».
По его словам, через некоторое время маршрут всё-таки восстановили. «Сейчас опять начинается какая-то возня непонятная. Народ говорит, что якобы какая-то нелегальная маршрутка ходит от Акатуйского жилмассива до Маркса. Вроде как они, скорее всего, вот это сотворили всё», — озвучил версию местных жителей Евгений Игишев.
Маршрут № 10 (с/х Левобережный — ж/м Акатуйский) обслуживает компания ПАТП-1118. Прокомментировать инцидент перевозчик отказался.
«Войны» конкурентов в Новосибирске — нередкое явление. В феврале в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска подрались водители двух маршруток — конфликт произошел на глазах пассажиров, а представитель одного из перевозчиков объяснил случившееся нечестной конкуренцией.
А в марте на остановках в Советском районе Новосибирска появились нецензурные листовки, адресованные водителям маршрутных такси и содержащие поздравление с 8 Марта.