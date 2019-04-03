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eur 73.32
Дороги и транспорт

Двое хулиганов в масках разбили стёкла в маршрутках на остановке в Ленинском районе

Случай попал на камеры видеонаблюдения

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Стёкла разбили маршруткам, стоявшим на остановке «С/х Левобережный»

Фото: Скрин с видео

В среду, 3 апреля, около 8:00 двое хулиганов в масках разбили стёкла маршруток на конечной остановке «С/х Левобережный» в Ленинском районе Новосибирска. 

Инцидент попал на камеру наблюдения магазина, который находится неподалёку. На записи видно, как двое мужчин в капюшонах подбегают к маршруткам, разбивают в них стёкла и убегают. 

«Народ уже волнуется, потому что где-то года три назад были проблемы с маршрутными такси, сейчас, видимо, опять начинается, — рассказал корреспонденту НГС председатель уличного комитета, которому передали видеозапись, Евгений Игишев. — Раньше из совхоза Левобережный была маршрутка до вещевого рынка. Потом ей начали строить какие-то козни, маршрут вообще убрали, народ долгое время ходил пешком». 

По его словам, через некоторое время маршрут всё-таки восстановили. «Сейчас опять начинается какая-то возня непонятная. Народ говорит, что якобы какая-то нелегальная маршрутка ходит от Акатуйского жилмассива до Маркса. Вроде как они, скорее всего, вот это сотворили всё», — озвучил версию местных жителей Евгений Игишев. 

Маршрут № 10 (с/х Левобережный — ж/м Акатуйский) обслуживает компания ПАТП-1118. Прокомментировать инцидент перевозчик отказался. 

«Войны» конкурентов в Новосибирске — нередкое явление. В феврале в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска подрались водители двух маршруток — конфликт произошел на глазах пассажиров, а представитель одного из перевозчиков объяснил случившееся нечестной конкуренцией. 

А в марте на остановках в Советском районе Новосибирска появились нецензурные листовки, адресованные водителям маршрутных такси и содержащие поздравление с 8 Марта. 

3 апреля неизвестные разбили стёкла в маршрутках № 10

Анна Богданова
Скрин с видео
Видео предоставлено Евгением Игишевым

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ТЕКСТ

Анна Богданова

ТЕГИ

транспортмаршрутки

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КОММЕНТАРИИ (26)

NSK-TIRE
3 апр 2019 в 13:27

Ну вот и получили первые заказы те люди из Контакта, предлагающие за скромное вознаграждение разбить окна.

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elka                 
3 апр 2019 в 13:14

Мужиков не нашлось?задержать надо было хулиганов!

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elka                 
3 апр 2019 в 13:18

Весна,у меня бабочки в животе!портите настроение такими новостями

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