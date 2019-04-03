«Местами вода до колена»: девочка переплыла огромную лужу на «ватрушке»

Глубина такая большая, что играющие дети могут проплыть по луже на «ватрушке»





Огромная лужа появилась в Кировском районе Новосибирска, затопив четверть улицы, — глубина такая большая, что играющие дети могут проплыть по луже на «ватрушке».





Как сообщила корреспонденту НГС жительница Новосибирска Алёна, она сделала фотографию несколько дней назад, но лужа никуда не делась до сих пор.





«Это 8-й [Бронный] переулок. Лужа занимает почти четверть переулка от дороги. Пройти практически невозможно, только по сугробам. [Глубина] местами, наверное, до колена может доходить, а так сантиметров 20.





Девочка была в резиновых сапогах и с лопатой»,





— сообщила Алёна.





Кроме этого, сибирячка прислала карту, на которой отметила длину лужи.





Читательница уточнила, что дорогу затопило от дома № 37 до дома № 45 — лужа простирается на 100 метров





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать состояние дорог в частном секторе, а также уточнить, вывозили ли коммунальные службы снег с 8-го Бронного переулка.





Улицы Новосибирска ежегодно затапливает талой водой. В конце марта НГС рассказывал, как дороги Новосибирска затопило водой. А в прошлом году лужа на Петухова оказалась настолько глубокой, что её пришлось откачивать с помощью специальной техники.