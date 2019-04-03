Дальше только Олимпиада: борец Роман Власов показал, как готовится к чемпионату Европы

Соревнования пройдут в Бухаресте с 8 по 14 апреля

Роман Власов станет капитаном российской сборной на чемпионате Европы в Румынии
Роман Власов станет капитаном российской сборной на чемпионате Европы в Румынии


Федерация спортивной борьбы России огласила состав сборной на чемпионат Европы — двукратный Олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов возглавит команду на соревнованиях в румынском Бухаресте.


«Вчера в подмосковном спортивно-оздоровительном центре "Парк-отель «Горизонт»", где сборная России по греко-римской борьбе завершает подготовку к чемпионату Европы, состоялись контрольные поединки, и был объявлен состав национальной команды для участия в континентальном первенстве. В весе до 77 килограммов сборную России будет представлять двукратный победитель Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира, Европы, обладатель Кубка мира Роман Власов», — рассказали в федерации спортивной борьбы НСО.


Сейчас Роман Власов целыми днями занят на тренировках
Сейчас Роман Власов целыми днями занят на тренировках


Последние недели Роман Власов провёл в Подмосковье и активно готовился к чемпионату — на своей странице в Instagram он показывал болельщикам, что целыми днями трудится в спортзале и отрабатывает приёмы.



Осенью олимпиец перенёс операцию на ноге — прошлым летом Роман получил травму во время тренировки. Из-за длительного процесса восстановления Власову пришлось отказаться от участия в чемпионате мира в Венгрии.


Главная задача Власова сейчас — получить путёвку на Олимпиаду в Токио
Главная задача Власова сейчас — получить путёвку на Олимпиаду в Токио


После Нового года Роман Власов вернулся в сборную и победил на чемпионате России.


«2019 год — предолимпийский, для всех участников предстоящий чемпионат Европы — главная проверка сил перед чемпионатом мира, который состоится в сентябре, где будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх 2020 года, это, безусловно, сделает конкуренцию острее», — добавили в региональной федерации.



Одновременно с чемпионатом Европы по борьбе в Польше пройдут соревнования среди гимнастов в Польше — серебряный призёр Рио-2016 Иван Стретович уже заявлен в национальную сборную европейского турнира.

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