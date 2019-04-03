Власти обязали поликлинику заплатить медсёстрам, оставшимся без денег
В правительстве объяснили причину, по которой зарплату не дали вовремя
Областные власти начали проверку поликлиники
Днём 2 апреля медсёстры поликлиники
Сегодня правительство Новосибирской области сообщило, что заместитель губернатора Сергей Нелюбов принял «оперативные меры» по этой ситуации.
«В связи со случившимся в страховой медицинской организации "СимазМед" техническим сбоем, в адрес ГБУЗ НСО "ГКП
В ведомстве заверили, что минздрав совместно с территориальным фондом ОМС разобрались в ситуации, и сегодня же, 3 апреля, бюджет фонда перечислит необходимую сумму «СимазМед». Также сегодня страховая компания должна перечислить деньги в поликлинику — расчёт за март будет проводиться по графику.
«Проводится служебная проверка действий руководства поликлиники, которое вовремя не сообщило в министерство здравоохранения о возникшей проблеме и не приняло оперативные меры по ее устранению.
Ситуация с выплатами должна быть решена в максимально короткие сроки», — цитируют в правительстве Сергея Нелюбова.
Ранее после публикации НГС новосибирский минздрав решил разобраться с ситуацией в поликлинике на улице Широкой, где пациенты каждый день встают в гигантские очереди. Жители Ленинского района рассказывали, что им приходилось приезжать в 4–5 утра, чтобы попасть к врачу, но это удаётся далеко не всем.
Мария Морсина
Фото Сергея Ляшко