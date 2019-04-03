Власти обязали поликлинику заплатить медсёстрам, оставшимся без денег

В правительстве объяснили причину, по которой зарплату не дали вовремя

Сотрудники поликлиники пожаловались на большую задержку зарплат — главный врач опровергал эту проблему. Сегодня власти начали проверку, почему руководство организации вовремя не сообщило о трудной ситуации

Областные власти начали проверку поликлиники № 2 в Октябрьском районе Новосибирска после публикации НГС о больших задержках зарплат — медсёстрам выдали крохотный аванс, на который они должны были прожить 3 недели. В правительстве пообещали быстро решить проблему.







Днём 2 апреля медсёстры поликлиники № 2 подробно рассказали корреспонденту НГС о проблеме с зарплатами — с января этого года, по их данным, руководство регулярно задерживало выплаты. В конце марта им выдали по 3 тысячи рублей и сказали, что до 20 апреля «денег нет», — медики возмутились, что у них не хватает денег на жизнь. Руководство поликлиники же отрицало проблему.







Сегодня правительство Новосибирской области сообщило, что заместитель губернатора Сергей Нелюбов принял «оперативные меры» по этой ситуации.







«В связи со случившимся в страховой медицинской организации "СимазМед" техническим сбоем, в адрес ГБУЗ НСО "ГКП № 2 " была направлена меньшая сумма, чем установленный необходимый уровень оплаты труда, что повлекло недостаток средств для выплаты аванса», — объяснили в правительстве.







В ведомстве заверили, что минздрав совместно с территориальным фондом ОМС разобрались в ситуации, и сегодня же, 3 апреля, бюджет фонда перечислит необходимую сумму «СимазМед». Также сегодня страховая компания должна перечислить деньги в поликлинику — расчёт за март будет проводиться по графику.







«Проводится служебная проверка действий руководства поликлиники, которое вовремя не сообщило в министерство здравоохранения о возникшей проблеме и не приняло оперативные меры по ее устранению.





Ситуация с выплатами должна быть решена в максимально короткие сроки», — цитируют в правительстве Сергея Нелюбова.







Ранее после публикации НГС новосибирский минздрав решил разобраться с ситуацией в поликлинике на улице Широкой, где пациенты каждый день встают в гигантские очереди. Жители Ленинского района рассказывали, что им приходилось приезжать в 4–5 утра, чтобы попасть к врачу, но это удаётся далеко не всем.

