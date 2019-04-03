Слишком много аварий: ГИБДД предупредила об облавах на таксистов

В ГИБДД пояснили, что водители такси стали чаще нарушать правила и попадать в резонансные ДТП

Госавтоинспекция Новосибирска объявила о том, что в ближайшие дни будет массово проверять водителей такси.







С 9:00 4 апреля до 9:00 8 апреля в городе пройдёт профилактическая акция «Такси», рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.







По его словам, во время этой акции автоинспекторы будут останавливать таксистов: проверять у них документы, разрешения на перевозку пассажиров легковым такси, следить за тем, проходят ли водители медицинские осмотры и соблюдают ли режим труда и отдыха.







В ГИБДД уточнили, что решили провести профилактическую акцию из-за того, что в регионе участились резонансные ДТП с участием такси. Кроме того, таксисты стали чаще нарушать правила дорожного движения.







«Так, 29 и 30 марта 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены два водителя, управляющих транспортными средствами с логотипами компании "Яндекс.Такси", которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил Владислав Савченков.







Ранее суд запретил новосибирской службе заказа такси «Лидер» сотрудничать с водителями, у которых нет положенных разрешений на перевозку пассажиров и багажа.

