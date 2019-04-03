Слишком много аварий: ГИБДД предупредила об облавах на таксистов

Автоинспекторы будут четверо суток усиленно проверять водителей такси

В ГИБДД пояснили, что водители такси стали чаще нарушать правила и попадать в резонансные ДТП
В ГИБДД пояснили, что водители такси стали чаще нарушать правила и попадать в резонансные ДТП

Госавтоинспекция Новосибирска объявила о том, что в ближайшие дни будет массово проверять водителей такси.


С 9:00 4 апреля до 9:00 8 апреля в городе пройдёт профилактическая акция «Такси», рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


По его словам, во время этой акции автоинспекторы будут останавливать таксистов: проверять у них документы, разрешения на перевозку пассажиров легковым такси, следить за тем, проходят ли водители медицинские осмотры и соблюдают ли режим труда и отдыха.


В ГИБДД уточнили, что решили провести профилактическую акцию из-за того, что в регионе участились резонансные ДТП с участием такси. Кроме того, таксисты стали чаще нарушать правила дорожного движения.


«Так, 29 и 30 марта 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены два водителя, управляющих транспортными средствами с логотипами компании "Яндекс.Такси", которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил Владислав Савченков.


Ранее суд запретил новосибирской службе заказа такси «Лидер» сотрудничать с водителями, у которых нет положенных разрешений на перевозку пассажиров и багажа.

Прочтений: 2759

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено