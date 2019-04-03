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Дороги и транспорт

Дорогу у автовокзала полностью перекроют на полтора года

Дорогу закроют уже 12 мая

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Пока дорога будет перекрыта, трамваю № 13 сделают новые пути 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Мэрия Новосибирска предупредила о полном закрытии дороги от улицы Серебренниковской до проезда на улицу Зыряновская — на этом участке проходят трамвайные пути, по которым курсирует трамвай № 13. Из-за ремонта строители переложат рельсы в другое место.

Проект постановления о временном прекращении движения по мосту через улицу Ипподромскую опубликовали на сайте мэрии. 

«[Дорога закрывается] в связи с проведением ГКУ "Мост" работ по реконструкции путепровода через улицу Ипподромскую и линии трамвая по улице Зыряновской в Центральном и Октябрьском районах», 

— говорится в документе.

Движение транспорта перекроют от улицы Серебренниковской до проезда к дому № 16А по улице Якушева

Фото: фрагмент справочника 2GIS

В проекте постановления уточняется, что движение планируют перекрыть 12 мая 2019 года и откроют лишь 13 ноября 2020. «Ввести <...> временное прекращение движения транспортных средств по автодороге от улицы Серебренниковской до проезда к дому № 16А по улице Якушева на улицу Зыряновскую путем полного перекрытия проезжей части дороги, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования», — написано в проекте.

По мосту проходит маршрут трамвая № 13

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вблизи дороги от Серебренниковской до Зыряновской также находятся трамвайные пути, по которым ходит трамвай № 13. Как уточнили корреспонденту НГС в областном учреждении «Мост», движение трамваев не ограничат. 

«Трамвай действующий, он постоянно работающий. Эта линия трамвайная будет переключена по технологии работ сначала на правую сторону путепровода, а потом на левую. 

Трамвай страдать не будет <...>. Рельсы будут перекладываться в окно — в ночное время будет заранее сделана параллельная ветка, а переключение произойдёт ночью. Положат 20 метров кривой и соединят», — объяснили в ГКУ «Мост».

Саму дорогу, очевидно, уже давно не ремонтировали

Фото: Александр Ощепков / НГС

В середине марта бывший начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Новосибирска Юрий Алексеевский стал директором ГКУ «Мост» — госучреждение занимается подготовкой площадки под четвёртый мост через Обь.

В конце марта мэрия Новосибирска определила подрядчиков, которые займутся ремонтом городских дорог по программе «Безопасные и качественные дороги» — до осени 2019 года они должны будут отремонтировать 17 километров дорог.

Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова (1, 3-4), скриншот фрагмента справочника 2GIS (2)

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ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

ГКУ Мостперекрытие дороги

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КОММЕНТАРИИ (53)

Аноним
3 апр 2019 в 13:35

Убирайте этот хлам из города. Трамвай -- мечта каких-то обкуренных хипстеров-неформалов. В развитых странах Азии этого хлама нет, а Азия сейчас показывает самый бурный рост развития, в отличие от какой-нибудь старой унылой Европы с пенсионерами и мигрантами.

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Страх и ненависть тупого тролля НГC
3 апр 2019 в 13:36

За 1,5 года китайцы бы уже сделали 10 линий и 100 станций в Новосибирске.

Имярек
3 апр 2019 в 13:41

2015 год: в Пекине рабочие построили новый Саньюаньский мост за 43 часа. 2016 год: в Голландии под шоссе за два выходных построили 70-метровый тоннель.
2019 год: в Новосибирске мост будут реконструировать полтора года.