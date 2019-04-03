Дорогу у автовокзала полностью перекроют на полтора года

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18 февраля 2019
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Пока дорога будет перекрыта, трамваю № 13 сделают новые пути
Фото: Александр Ощепков / НГС
Мэрия Новосибирска предупредила о полном закрытии дороги от улицы Серебренниковской до проезда на улицу Зыряновская — на этом участке проходят трамвайные пути, по которым курсирует трамвай № 13. Из-за ремонта строители переложат рельсы в другое место.
Проект постановления о временном прекращении движения по мосту через улицу Ипподромскую опубликовали на сайте мэрии.
«[Дорога закрывается] в связи с проведением ГКУ "Мост" работ по реконструкции путепровода через улицу Ипподромскую и линии трамвая по улице Зыряновской в Центральном и Октябрьском районах»,
— говорится в документе.
В проекте постановления уточняется, что движение планируют перекрыть 12 мая 2019 года и откроют лишь 13 ноября 2020. «Ввести <...> временное прекращение движения транспортных средств по автодороге от улицы Серебренниковской до проезда к дому № 16А по улице Якушева на улицу Зыряновскую путем полного перекрытия проезжей части дороги, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования», — написано в проекте.
Вблизи дороги от Серебренниковской до Зыряновской также находятся трамвайные пути, по которым ходит трамвай № 13. Как уточнили корреспонденту НГС в областном учреждении «Мост», движение трамваев не ограничат.
«Трамвай действующий, он постоянно работающий. Эта линия трамвайная будет переключена по технологии работ сначала на правую сторону путепровода, а потом на левую.
Трамвай страдать не будет <...>. Рельсы будут перекладываться в окно — в ночное время будет заранее сделана параллельная ветка, а переключение произойдёт ночью. Положат 20 метров кривой и соединят», — объяснили в ГКУ «Мост».
В конце марта мэрия Новосибирска определила подрядчиков, которые займутся ремонтом городских дорог по программе «Безопасные и качественные дороги» — до осени 2019 года они должны будут отремонтировать 17 километров дорог.
Дмитрий Здорников Фото Александра Ощепкова (1, 3-4), скриншот фрагмента справочника 2GIS (2)