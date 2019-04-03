Дорогу у автовокзала полностью перекроют на полтора года

Мэрия Новосибирска предупредила о полном закрытии дороги от улицы Серебренниковской до проезда на улицу Зыряновская — на этом участке проходят трамвайные пути, по которым курсирует трамвай № 13 . Из-за ремонта строители переложат рельсы в другое место.

Проект постановления о временном прекращении движения по мосту через улицу Ипподромскую опубликовали на сайте мэрии.

«[Дорога закрывается] в связи с проведением ГКУ "Мост" работ по реконструкции путепровода через улицу Ипподромскую и линии трамвая по улице Зыряновской в Центральном и Октябрьском районах»,