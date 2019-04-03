«Хочется тишины»: трое новосибирцев от нечего делать сняли красивое кино о Камчатке

Это история о трёх сноубордистах, у которых много свободного времени

«Хочется тишины» — это уже третий полнометражный фильм новосибирцев. Первый фильм «Здесь можно жить» был снят о жизни в Сибири, второй — «Южная история» рассказывает о путешествии по Кавказу

Команда новосибирских путешественников и кинематографистов LIP CREW сняла документальный тревел-фильм о сноубординге на Камчатке «Хочется тишины».





По словам режиссёра-оператора картины Игоря Попелюха, главная идея фильма — показать всю красоту региона и рассказать об экстремальном виде спорта.







«На Камчатку мы ездили в прошлом марте на две недели и в мае. Постоянно над фильмом работали три человека: я — режиссёр-оператор, Лёша Шум — тоже частично оператор и оператор дрона, продюсер, а также Андрей Тригубов — райдер, оператор. И уже другие люди к нам подключались на постпродакшен. <...> Как наши и прошлые два фильма, мы показываем какой-то регион (в прошлых фильмах это были Сибирь и Кавказ) через нашу призму, через наши путешествия. Этим мы раскрываем особенности региона, национальности, но больше всего — природу, через экшен-спорт: через сноубординг, через походы, хайкинг», — рассказал корреспонденту НГС Игорь Попелюх.





«Хочется тишины» — созерцательно-философская история о трёх пацанах, у которых много свободного времени, и им нечем заняться. А как говорят сами создатели фильма: «Камчатка — то место, где абсолютно никуда не хочешь спешить»





Игорь Попелюх также добавил, что съемки фильма на Камчатке проходили в экстремальных условиях.





«Мы прилетели на Камчатку и там чуть не сошли с ума от всего, что с нами было: хели-сноубординг, океан, дикие животные, сёрфинг, вулканы, много снега, дожди, мало снега, бесконечно звёздное небо и невероятные люди. Но были и сложности: мы сталкивались с зимними дождями, которые превращают всё в лед, мощными снегопадами, опасными лавинными условиями. Мы снимали зимний серфинг из воды (температура воды в океане составляла +2 градуса). Носили тяжелое съемочное оборудование на вершины гор пешим ходом.Ну и самое тяжелое — это было сохранять здравый ум, наблюдая за невероятной красотой Камчатки», — сообщил Попелюх.





Фильм «Хочется тишины» покажут на большом экране сразу в нескольких городах России. Премьера фильма состоится 10 апреля в Москве. В Новосибирске показ запланирован на 19 апреля.





«Мы лично будем присутствовать на премьерах в 5 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске и Красноярске. Это города, где у нас больше всего аудитории, где нас действительно знают. <...> Но нам пишут и из других городов, чтобы показать наш фильм, но уже без нашего личного присутствия», — добавил Игорь Попелюх.







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