Поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку под Новосибирском

«Ей было 14 лет, она скончалась на месте происшествия», — пояснила Наталия Яковлева

Дополнение: Как сообщили в пресс-службе Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, девочка попала под поезд в 17:20.

«Машинист применил экстренное торможение, подавал сигналы большой громкости, однако для полной остановки состава расстояния и времени было недостаточно. Девочка получила травмы, не совместимые с жизнью. По имеющейся информации, пострадавшая шла в колее пути. Обстоятельства случившегося расследуются», — рассказали в железнодорожном ведомстве.

В ноябре прошлого года под колёсами пассажирского поезда между станциями Инская и Крахаль погиб 87-летний мужчина. По предварительным данным, машинист пытался остановить поезд, но предотвратить несчастный случай ему не удалось.

