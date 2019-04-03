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Происшествия

Поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку под Новосибирском

Несчастный случай произошёл между станциями Жеребцово и Сокур

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Девочка погибла на месте 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирской области погибла 14-летняя девочка — её сбил грузовой поезд.

В ситуации разбираются следователи.

Несчастный случай произошёл днём 2 апреля на 27-м километре перегона Жеребцово — Сокур. Жительницу Новосибирской области сбил грузовой поезд, сообщила корреспонденту НГС старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Наталия Яковлева. 

«Ей было 14 лет, она скончалась на месте происшествия», — пояснила Наталия Яковлева

В пресс-службе Новосибирского региона ЗСЖД обещали прокомментировать ситуацию позже.

Дополнение: Как сообщили в пресс-службе Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, девочка попала под поезд в 17:20.  

«Машинист применил экстренное торможение, подавал сигналы большой громкости, однако для полной остановки состава расстояния и времени было недостаточно. Девочка получила травмы, не совместимые с жизнью. По имеющейся информации, пострадавшая шла в колее пути. Обстоятельства случившегося расследуются», — рассказали в железнодорожном ведомстве.

В ноябре прошлого года под колёсами пассажирского поезда между станциями Инская и Крахаль погиб 87-летний мужчина. По предварительным данным, машинист пытался остановить поезд, но предотвратить несчастный случай ему не удалось.

Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

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Ольга Хмелевская

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гибель под поездомнесчастный случай на железной дороге

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КОММЕНТАРИИ (28)

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elka
3 апр 2019 в 11:07

Трагедия.В наушниках наверно шла.Молодежь бесстрашной и бессмертной себя ошущает почему-то. Вот даже на машине когда едешь молодежь идет по дороге в капюшонах ,наушниках и даже голову не повернут,не посмотрят несется ли кто-то на них..

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styil
3 апр 2019 в 11:16

огромные деньги осваиваются в целях воспитания,
всякие автодромы торжественно запускаются в эксплуатацию,
и тут же вбивают в голову: пешеход "священная корова",
все обязаны остановиться, постелить красную дорожку
и стоять, пока чел не спеша пройдёт через дорогу...

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Na-Ta
3 апр 2019 в 10:55

Наверняка,в наушниках...Страшная гибель...

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