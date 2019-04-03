Поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку под Новосибирском

В Новосибирской области погибла 14-летняя девочка — её сбил грузовой поезд.
В ситуации разбираются следователи.
Несчастный случай произошёл днём 2 апреля на 27-м километре перегона Жеребцово — Сокур. Жительницу Новосибирской области сбил грузовой поезд, сообщила корреспонденту НГС старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Наталия Яковлева.
«Ей было 14 лет, она скончалась на месте происшествия», — пояснила Наталия Яковлева
В пресс-службе Новосибирского региона ЗСЖД обещали прокомментировать ситуацию позже.
Дополнение: Как сообщили в пресс-службе Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, девочка попала под поезд в 17:20.
«Машинист применил экстренное торможение, подавал сигналы большой громкости, однако для полной остановки состава расстояния и времени было недостаточно. Девочка получила травмы, не совместимые с жизнью. По имеющейся информации, пострадавшая шла в колее пути. Обстоятельства случившегося расследуются», — рассказали в железнодорожном ведомстве.
В ноябре прошлого года под колёсами пассажирского поезда между станциями Инская и Крахаль погиб 87-летний мужчина. По предварительным данным, машинист пытался остановить поезд, но предотвратить несчастный случай ему не удалось.