Белая медведица Герда из зоопарка отказалась пускать ветеринаров к детёнышам

Узнать пол двойняшек пока так и не удалось

Медведица Герда не отходит от своих малышей, поэтому узнать их пол у ветеринаров пока не получается





Новосибирскому зоопарку имени Р.А. Шило пришлось отложить ветеринарный осмотр двух белых медвежат, родившихся в декабре 2018 года: их мама Герда не подпускает людей к детёнышам.







Ранее зоопарк в своём аккаунте в Instagram объявил конкурс, предложив горожанам угадать пол маленьких белых мишек. Сначала итоги планировали объявить 29 марта, потом сроки конкурса сдвинулись до 3 апреля, а накануне вечером специалисты зоопарка сообщили, что пол двойняшек узнать не удаётся.







«В связи с тем, что двойня белых медвежат у нашей любимой пары появилась впервые, Герда ведёт себя очень настороженно и не оставляет своих малышей одних на долгое время. В связи с этим провести ветеринарный осмотр и определить пол детенышей на данный момент не представляется возможным. Как только малыши станут более самостоятельными, мы сразу их осмотрим и сообщим вам», — рассказал зоопарк в своём аккаунте в Instagram.





Также недавно жительница Новосибирска Анна Новикова сняла на видео детёнышей кошачьих лемуров, которые появились на свет в зоопарке.