Новосибирские учёные научились предсказывать укусы клещей

Юрий Молородов (на фото) создал систему для научных работ своих студентов



Новосибирские учёные из Института вычислительных технологий СО РАН создали онлайн-карту, на которой отображается численность укусов клещей и заболевания, которые переносят эти паразиты. Математики уверены, что эта система может предсказать риски, связанные с клещами.







Изначально карту создали для того, чтобы студенты могли написать интересные и качественные научные работы, но после проект разросся до самостоятельного, сообщил корреспонденту НГС один из его авторов, кандидат физико-математических наук Юрий Молородов.







«Мы брали данные с сайта Санэпидемнадзора (преобразован в Роспотребнадзор. — Прим. ред.) и добавляли их на карту.







Например, в это время работала экспедиция, где специалисты собирали этих клещей. Или собирали на флаги — такие большие полотнища, или регистрировали обращения людей, которых укусили клещи.







Потом они проводят процесс секвенирования на процесс выделения у этих клещей каких-то вредных патогенов. Зоны на карте — примерная территория, где были зарегистрированы укусы или где собирали клещей», — объяснил учёный.







Юрий Молородов уточнил, что на карте можно выбрать интересующий регион или кликнуть по одному из маркеров — и пользователь сразу увидит всю статистическую информацию об этом участке.







«Физические координаты, время сбора, <...> следующая колонка — это вид деревьев, произрастающих на данном участке, затем вид клещей, инфекционные агенты, переносимые этими клещами», — рассказал учёный, добавив, что помимо этого можно отследить пол клещей, а также количество выявленных заболеваний у каждого вида.







На сегодняшний день в Новосибирской области учёные выделили четыре зоны риска — неподалёку от посёлка Светлый, в лесном массиве напротив НИИ физиологии и фундаментальной медицины и две зоны в пределах Ботанического сада.







На карте отмечены даты сбора клещей, их вид и переносимые ими заболевания





Как уточняется на сайте Института вычислительных технологий, система способна моделировать риски, основываясь на статистике за прошлые годы.







«Вы можете увидеть, что к 2022 году в Новосибирской области количество укушенных должно вырасти на 1 0 000 человек»,





— цитирует слова учёного пресс-служба института.





Несмотря на необычную задумку, по словам Молородова, учёные не смогли найти заинтересованных в такой системе.







«Мы пытались этой организации (Роспотребнадзору. — Прим. ред.) нашу систему как-то интегрировать, но они сказали: "У нас есть свои разработки, ваша поделка нам не нужна". <...> Пытались эту систему продолжить вместе с Институтом систематики и экологии животных [СО РАН]. Им вроде это интересно, но <...> с новинками они связываться не желают», — посетовал учёный.







Тем временем в Новосибирске уже появились первые клещи — в начале марта их сняли с бездомной собаки, гулявшей под Новосибирском.