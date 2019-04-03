Новосибирские учёные научились предсказывать укусы клещей

Необычную систему разработали в Институте вычислительных технологий СО РАН

Юрий Молородов (на фото) создал систему для научных работ своих студентов
Юрий Молородов (на фото) создал систему для научных работ своих студентов

Новосибирские учёные из Института вычислительных технологий СО РАН создали онлайн-карту, на которой отображается численность укусов клещей и заболевания, которые переносят эти паразиты. Математики уверены, что эта система может предсказать риски, связанные с клещами.


Изначально карту создали для того, чтобы студенты могли написать интересные и качественные научные работы, но после проект разросся до самостоятельного, сообщил корреспонденту НГС один из его авторов, кандидат физико-математических наук Юрий Молородов.


«Мы брали данные с сайта Санэпидемнадзора (преобразован в Роспотребнадзор. — Прим. ред.) и добавляли их на карту.


Например, в это время работала экспедиция, где специалисты собирали этих клещей. Или собирали на флаги — такие большие полотнища, или регистрировали обращения людей, которых укусили клещи.


Потом они проводят процесс секвенирования на процесс выделения у этих клещей каких-то вредных патогенов. Зоны на карте — примерная территория, где были зарегистрированы укусы или где собирали клещей», — объяснил учёный.


Юрий Молородов уточнил, что на карте можно выбрать интересующий регион или кликнуть по одному из маркеров — и пользователь сразу увидит всю статистическую информацию об этом участке.


«Физические координаты, время сбора, <...> следующая колонка — это вид деревьев, произрастающих на данном участке, затем вид клещей, инфекционные агенты, переносимые этими клещами», — рассказал учёный, добавив, что помимо этого можно отследить пол клещей, а также количество выявленных заболеваний у каждого вида.


На сегодняшний день в Новосибирской области учёные выделили четыре зоны риска — неподалёку от посёлка Светлый, в лесном массиве напротив НИИ физиологии и фундаментальной медицины и две зоны в пределах Ботанического сада. 


На карте отмечены даты сбора клещей, их вид и переносимые ими заболевания
На карте отмечены даты сбора клещей, их вид и переносимые ими заболевания


Как уточняется на сайте Института вычислительных технологий, система способна моделировать риски, основываясь на статистике за прошлые годы.


«Вы можете увидеть, что к 2022 году в Новосибирской области количество укушенных должно вырасти на 10 000 человек»,


— цитирует слова учёного пресс-служба института.


Несмотря на необычную задумку, по словам Молородова, учёные не смогли найти заинтересованных в такой системе.


«Мы пытались этой организации (Роспотребнадзору. — Прим. ред.) нашу систему как-то интегрировать, но они сказали: "У нас есть свои разработки, ваша поделка нам не нужна". <...> Пытались эту систему продолжить вместе с Институтом систематики и экологии животных [СО РАН]. Им вроде это интересно, но <...> с новинками они связываться не желают», — посетовал учёный.


Тем временем в Новосибирске уже появились первые клещи — в начале марта их сняли с бездомной собаки, гулявшей под Новосибирском. 

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