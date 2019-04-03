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Crazy Frog, «Бумер» и бесплатные 5 секунд: истории про первые телефоны, которые вернут вас в прошлое

12 историй о тарифах, рингтонах и кнопочных гаджетах без крутых камер и приложений

Беспроводная гарнитура была не у всех. Не беда: телефон отлично держался с помощью шапки
Беспроводная гарнитура была не у всех. Не беда: телефон отлично держался с помощью шапки

3 апреля весь мир отмечает день рождения мобильного телефона. Первый такой гаджет (точнее, прототип портативного сотового телефона Motorola DynaTAC) появился в далеком 1973 году. Инженер компании Motorola Мартин Купер позвонил в конкурирующую фирму Bell Laboratories и похвастался, что разговаривает по мобильному. С тех пор прогресс было не остановить. Сейчас смартфоны покупают детям, когда они еще ходят в садик, а свои морально устаревшие, но еще вполне работоспособные телефоны многие дарят родителям, бабушкам или дедушкам.


Да, первый сотовый — как первая любовь: его легко потерять, но невозможно забыть. Поэтому корреспонденты Сети городских порталов предложили читателям поностальгировать, вспомнив свои первые «звонилки» с полифонией и без. Рассказать про тарифы, которых давно нет и в помине, и честно признаться, что тоже носили мобильник на шее, словно бусы. Или, скажете, не было такого?

Марки и модели телефонов выбраны случайным образом. Посмотрите, как менялся размер экрана, да и самого гаджета
Марки и модели телефонов выбраны случайным образом. Посмотрите, как менялся размер экрана, да и самого гаджета

Телефон достался по наследству от мамы и сестры


— Самый первый мобильный телефон появился у меня в 2002 году. Это был Siemens A52, с которым до этого сначала ходила моя мама, а после неё — старшая сестра. Зарядки хватало очень надолго: можно было заряжать раз в два-три дня. Телефон был очень компактным. Корпус серебристого цвета, экран то ли зеленого, то ли оранжевого цвета. Всегда носил своё сокровище в чехле, из-за чего при разговоре невозможно было нормально расслышать собеседника, — вспоминает Андрей.

И даже спустя 10 лет этот телефон работал идеально. Для этого нужно было всего-то заменить батарею
И даже спустя 10 лет этот телефон работал идеально. Для этого нужно было всего-то заменить батарею


Минута разговора стоила 24 рубля


— Был счастлив, когда у меня появилась Nokia 3210. Хороший был аппарат, абсолютно неубиваемый. Сразу подключился к «Мегафону», выбрав тариф «Абсолют 240». Одна минута разговора стоила 24 рубля, СМС тоже были дорогими, но насколько — точно не помню, — рассказывает Сергей.

Легендарный телефон впервые появился в продаже 20 лет назад. Некоторые из этих аппаратов работают (пусть и не очень хорошо) до сих пор
Легендарный телефон впервые появился в продаже 20 лет назад. Некоторые из этих аппаратов работают (пусть и не очень хорошо) до сих пор

Один мобильник на всю семью


— Первым телефоном в нашей семье был Siemens С60. Сколько драк было из-за него! В качестве мобильного оператора мама выбрала «Билайн». Тариф был крутой, назывался «Хит». Не помню, сколько в месяц уходило на разговоры, но входящие точно были бесплатные, — говорит Ольга.

Создатели этого телефона с гордостью сообщали, что он оснащен встроенной телефонной книгой на 100 записей. В половину из них можно было добавить еще и адреса электронных ящиков. Вот так
Создатели этого телефона с гордостью сообщали, что он оснащен встроенной телефонной книгой на 100 записей. В половину из них можно было добавить еще и адреса электронных ящиков. Вот так


«Кирпич», то есть Nokia 3310


— В 2003 году у меня появилась первая мобила-кирпич — Nokia 3310. Тогда как раз все пользовались тарифным планом «Свободный лайф», который позволял делать бесплатные звонки внутри сети. В месяц нужно было платить рублей 300 или чуть больше. Из плюсов телефона — стильная зеленая подсветка, забавные мелодии и змейка. А вот фонарика не было, жаль, — вспоминает Артём.

Никакого цветного экрана и соцсетей. Этот телефон умел только звонить, принимать и отправлять короткие текстовые сообщения
Никакого цветного экрана и соцсетей. Этот телефон умел только звонить, принимать и отправлять короткие текстовые сообщения


Самый модный среди своих


— Конечно, помню свой первый мобильник. Это был Sony Ericsson W810i, который я купил в 2006 году. У знакомых был такой телефон черного цвета, а мой был серебристым. Это автоматически делало меня самым крутым пацаном в компании. Не помню, что за мобильный оператор был, но тариф казался мне люто дорогим. Поначалу никаких СМС не было, за входящие приходилось платить. С тех пор многое поменялось. Сейчас уже не представляю себя без шустрого сенсорного Samsung последнего поколения, — признаётся Андрей.

Обладатели таких телефонов очень гордились своими наушниками. Постоянно следили, чтобы аксессуар был отлично виден всем окружающим
Обладатели таких телефонов очень гордились своими наушниками. Постоянно следили, чтобы аксессуар был отлично виден всем окружающим

Купила первый телефон на свою первую зарплату


— В мае 2004 года получила первую в жизни зарплату, которую потратила на новенький Nokia 1100. Он мне очень нравился: легкий, простой в управлении. Самое крутое, что после подзарядки можно было без заморочек пользоваться телефоном дней пять подряд. С современными смартфонами так точно не получится. Помню, что в Nokia была игра «Змейка», в которую я играла днями напролёт. А ещё можно было записывать собственные мелодии по нотам, — рассказывает Варвара.

Он мог падать огромное количество раз, надписи на кнопках со временем стирались. Но телефон всё равно работал! И заряжать его нужно было гораздо реже, чем навороченные смартфоны
Он мог падать огромное количество раз, надписи на кнопках со временем стирались. Но телефон всё равно работал! И заряжать его нужно было гораздо реже, чем навороченные смартфоны

«Говори быстрее, пока бесплатно!»


— Марку своего первого телефона не помню, зато помню, что мечтала о Motorola RAZR V3. Очень популярным был тариф «Белые ночи — говори сколько хочешь» и бесплатные пятисекундки, с помощью которых мы умудрялись общаться и обсуждать с друзьями всё на свете, — вспоминает Елена.

Многие девушки грезили о таком телефончике с ярким корпусом, парни предпочитали сдержанный черный цвет. А еще был серебристый! Помните?
Многие девушки грезили о таком телефончике с ярким корпусом, парни предпочитали сдержанный черный цвет. А еще был серебристый! Помните?


 Подарок для первокурсницы


— В 2005 году в честь моего поступления в университет на бюджет бабушка с дедушкой подарили мне Motorola RAZR V3. Тогда эта раскладушка была дико модной. Почему — не знаю, лично мне было не очень удобно пользоваться этим телефоном. И памяти было мало, поэтому не каждую песню на него можно было закачать целиком. А вот цветной экран нравился, не у всех тогда такой был. После меня с этой Motorola ходила моя младшая сестра. Сейчас мобильный хранится на даче. Если его подзарядить, включится без проблем, — восхищается Анна.

Компактные раскладушки многим нравились за то, что в конце разговора можно было эффектно (на самом деле не очень) захлопнуть крышку гаджета
Компактные раскладушки многим нравились за то, что в конце разговора можно было эффектно (на самом деле не очень) захлопнуть крышку гаджета

Хочешь песенку? Плати деньги


— Раньше на обложках тетрадей были рингтоны и картинки монохромные, которые можно было скачать, отправив СМС на четырёхзначный номер. Одно такое сообщение стоило 36 рублей. Взамен можно было получить песни из сериала «Кадетство», припевы песен группы «Руки вверх» и другие популярные тогда песни. Я скачала так пару мелодий и на месяц осталась без денег на балансе, — вспоминает Яна.

В 2005 году группа Bass Bumpers выпустила попурри, смешав незатейливый трек Crazy Frog с хитом Axel F из саундтрека к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз». Так появился самый популярный рингтон середины нулевых. Был настоящий бум вокруг этого лягушонка: повсюду продавались игрушки, настолки, одежда и аксессуары с его изображением. Видео: Crazy Frog / YouTube.com


«На всю школу было три таких мобилки»


— Когда я училась в седьмом классе, родители подарили на день рождения Nokia 5800 XpressMusic. Вы даже не представляете, как я была счастлива подарку! На всю школу таких мобилок было всего три, и одна из них была моей. Носила без чехла, но не было ни единой царапины. Правда, пару раз случайно роняла на пол. Экран немного треснул, но за это вообще почему-то не переживала, — рассуждает Милена.

Главной «фишкой» этого телефона был, конечно, стилус. Не все им пользовались, поэтому палочка для экрана часто лежала без дела 
Главной «фишкой» этого телефона был, конечно, стилус. Не все им пользовались, поэтому палочка для экрана часто лежала без дела 


«Пап, это что за ерунда такая? Да ещё и так дорого!»


— В 2008 году у меня появился iPhone 3G. Отец был в заграничной командировке. Оттуда позвонил на домашний и спросил: «Ты знаешь, что такое айфон?». Я не знал, но был очень рад, что у меня появится эта непонятная вещица. Когда дома всей семьей распаковали подарок, то я увидел страшненький «кирпич». А когда узнал, что стоит телефон 20 тысяч рублей (огромные по тем временам деньги), то подумал, что лучше бы мне купили новый велик. Потом к смартфону привык, научился им пользоваться. За пять лет, которые с ним ходил, появилась единственная трещина на корпусе. Бежал по лестнице, споткнулся, и телефон эффектно приземлился на бетонные ступеньки. Хорошо, что не экраном вниз, — радуется Илья.

К конце нулевых гаджет с объемом памяти 16 Гб казался пределом мечтаний. Сейчас многим пользователям смартфонов и 32 Гб маловато
К конце нулевых гаджет с объемом памяти 16 Гб казался пределом мечтаний. Сейчас многим пользователям смартфонов и 32 Гб маловато

«Включи блютус! Сейчас перекину»


— Сначала делиться песенками можно было через ИК-порт. Помните, клали телефоны рядом и ждали долго-долго ради передачи 30-секундной мелодии. Потом блютус появился, и с ним стало как-то повеселее. Например, я сидел на последней парте и мог перекинуть трек другану со второй парты другого ряда. Это было круто! — ностальгирует Дмитрий.


С его помощью мы составили небольшой плейлист популярных рингтонов прошлого десятилетия. Помните эти песни? Держим пари, что да.


Какой марки был ваш первый мобильник?

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