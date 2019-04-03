Crazy Frog, «Бумер» и бесплатные 5 секунд: истории про первые телефоны, которые вернут вас в прошлое

Беспроводная гарнитура была не у всех. Не беда: телефон отлично держался с помощью шапки



3 апреля весь мир отмечает день рождения мобильного телефона. Первый такой гаджет (точнее, прототип портативного сотового телефона Motorola DynaTAC) появился в далеком 1973 году. Инженер компании Motorola Мартин Купер позвонил в конкурирующую фирму Bell Laboratories и похвастался, что разговаривает по мобильному. С тех пор прогресс было не остановить. Сейчас смартфоны покупают детям, когда они еще ходят в садик, а свои морально устаревшие, но еще вполне работоспособные телефоны многие дарят родителям, бабушкам или дедушкам.





Да, первый сотовый — как первая любовь: его легко потерять, но невозможно забыть. Поэтому корреспонденты Сети городских порталов предложили читателям поностальгировать, вспомнив свои первые «звонилки» с полифонией и без. Рассказать про тарифы, которых давно нет и в помине, и честно признаться, что тоже носили мобильник на шее, словно бусы. Или, скажете, не было такого?

Марки и модели телефонов выбраны случайным образом. Посмотрите, как менялся размер экрана, да и самого гаджета

Телефон достался по наследству от мамы и сестры







— Самый первый мобильный телефон появился у меня в 2002 году. Это был Siemens A52, с которым до этого сначала ходила моя мама, а после неё — старшая сестра. Зарядки хватало очень надолго: можно было заряжать раз в два-три дня. Телефон был очень компактным. Корпус серебристого цвета, экран то ли зеленого, то ли оранжевого цвета. Всегда носил своё сокровище в чехле, из-за чего при разговоре невозможно было нормально расслышать собеседника, — вспоминает Андрей.

И даже спустя 10 лет этот телефон работал идеально. Для этого нужно было всего-то заменить батарею





Минута разговора стоила 24 рубля





— Был счастлив, когда у меня появилась Nokia 3210. Хороший был аппарат, абсолютно неубиваемый. Сразу подключился к «Мегафону», выбрав тариф «Абсолют 240». Одна минута разговора стоила 24 рубля, СМС тоже были дорогими, но насколько — точно не помню, — рассказывает Сергей.

Легендарный телефон впервые появился в продаже 20 лет назад. Некоторые из этих аппаратов работают (пусть и не очень хорошо) до сих пор

Один мобильник на всю семью





— Первым телефоном в нашей семье был Siemens С60. Сколько драк было из-за него! В качестве мобильного оператора мама выбрала «Билайн». Тариф был крутой, назывался «Хит». Не помню, сколько в месяц уходило на разговоры, но входящие точно были бесплатные, — говорит Ольга.

Создатели этого телефона с гордостью сообщали, что он оснащен встроенной телефонной книгой на 100 записей. В половину из них можно было добавить еще и адреса электронных ящиков. Вот так





«Кирпич», то есть Nokia 3310





— В 2003 году у меня появилась первая мобила-кирпич — Nokia 3310. Тогда как раз все пользовались тарифным планом «Свободный лайф», который позволял делать бесплатные звонки внутри сети. В месяц нужно было платить рублей 300 или чуть больше. Из плюсов телефона — стильная зеленая подсветка, забавные мелодии и змейка. А вот фонарика не было, жаль, — вспоминает Артём.

Никакого цветного экрана и соцсетей. Этот телефон умел только звонить, принимать и отправлять короткие текстовые сообщения





Самый модный среди своих





— Конечно, помню свой первый мобильник. Это был Sony Ericsson W810i, который я купил в 2006 году. У знакомых был такой телефон черного цвета, а мой был серебристым. Это автоматически делало меня самым крутым пацаном в компании. Не помню, что за мобильный оператор был, но тариф казался мне люто дорогим. Поначалу никаких СМС не было, за входящие приходилось платить. С тех пор многое поменялось. Сейчас уже не представляю себя без шустрого сенсорного Samsung последнего поколения, — признаётся Андрей.

Обладатели таких телефонов очень гордились своими наушниками. Постоянно следили, чтобы аксессуар был отлично виден всем окружающим

Купила первый телефон на свою первую зарплату





— В мае 2004 года получила первую в жизни зарплату, которую потратила на новенький Nokia 1100. Он мне очень нравился: легкий, простой в управлении. Самое крутое, что после подзарядки можно было без заморочек пользоваться телефоном дней пять подряд. С современными смартфонами так точно не получится. Помню, что в Nokia была игра «Змейка», в которую я играла днями напролёт. А ещё можно было записывать собственные мелодии по нотам, — рассказывает Варвара.

Он мог падать огромное количество раз, надписи на кнопках со временем стирались. Но телефон всё равно работал! И заряжать его нужно было гораздо реже, чем навороченные смартфоны

«Говори быстрее, пока бесплатно!»





— Марку своего первого телефона не помню, зато помню, что мечтала о Motorola RAZR V3. Очень популярным был тариф «Белые ночи — говори сколько хочешь» и бесплатные пятисекундки, с помощью которых мы умудрялись общаться и обсуждать с друзьями всё на свете, — вспоминает Елена.

Многие девушки грезили о таком телефончике с ярким корпусом, парни предпочитали сдержанный черный цвет. А еще был серебристый! Помните?





Подарок для первокурсницы







— В 2005 году в честь моего поступления в университет на бюджет бабушка с дедушкой подарили мне Motorola RAZR V3. Тогда эта раскладушка была дико модной. Почему — не знаю, лично мне было не очень удобно пользоваться этим телефоном. И памяти было мало, поэтому не каждую песню на него можно было закачать целиком. А вот цветной экран нравился, не у всех тогда такой был. После меня с этой Motorola ходила моя младшая сестра. Сейчас мобильный хранится на даче. Если его подзарядить, включится без проблем, — восхищается Анна.

Компактные раскладушки многим нравились за то, что в конце разговора можно было эффектно (на самом деле не очень) захлопнуть крышку гаджета

Хочешь песенку? Плати деньги





— Раньше на обложках тетрадей были рингтоны и картинки монохромные, которые можно было скачать, отправив СМС на четырёхзначный номер. Одно такое сообщение стоило 36 рублей. Взамен можно было получить песни из сериала «Кадетство», припевы песен группы «Руки вверх» и другие популярные тогда песни. Я скачала так пару мелодий и на месяц осталась без денег на балансе, — вспоминает Яна.

В 2005 году группа Bass Bumpers выпустила попурри, смешав незатейливый трек Crazy Frog с хитом Axel F из саундтрека к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз». Так появился самый популярный рингтон середины нулевых. Был настоящий бум вокруг этого лягушонка: повсюду продавались игрушки, настолки, одежда и аксессуары с его изображением. Видео: Crazy Frog / YouTube.com





«На всю школу было три таких мобилки»







— Когда я училась в седьмом классе, родители подарили на день рождения Nokia 5800 XpressMusic. Вы даже не представляете, как я была счастлива подарку! На всю школу таких мобилок было всего три, и одна из них была моей. Носила без чехла, но не было ни единой царапины. Правда, пару раз случайно роняла на пол. Экран немного треснул, но за это вообще почему-то не переживала, — рассуждает Милена.

Главной «фишкой» этого телефона был, конечно, стилус. Не все им пользовались, поэтому палочка для экрана часто лежала без дела





«Пап, это что за ерунда такая? Да ещё и так дорого!»





— В 2008 году у меня появился iPhone 3G. Отец был в заграничной командировке. Оттуда позвонил на домашний и спросил: «Ты знаешь, что такое айфон?». Я не знал, но был очень рад, что у меня появится эта непонятная вещица. Когда дома всей семьей распаковали подарок, то я увидел страшненький «кирпич». А когда узнал, что стоит телефон 20 тысяч рублей (огромные по тем временам деньги), то подумал, что лучше бы мне купили новый велик. Потом к смартфону привык, научился им пользоваться. За пять лет, которые с ним ходил, появилась единственная трещина на корпусе. Бежал по лестнице, споткнулся, и телефон эффектно приземлился на бетонные ступеньки. Хорошо, что не экраном вниз, — радуется Илья.

К конце нулевых гаджет с объемом памяти 16 Гб казался пределом мечтаний. Сейчас многим пользователям смартфонов и 32 Гб маловато

«Включи блютус! Сейчас перекину»





— Сначала делиться песенками можно было через ИК-порт. Помните, клали телефоны рядом и ждали долго-долго ради передачи 30-секундной мелодии. Потом блютус появился, и с ним стало как-то повеселее. Например, я сидел на последней парте и мог перекинуть трек другану со второй парты другого ряда. Это было круто! — ностальгирует Дмитрий.





С его помощью мы составили небольшой плейлист популярных рингтонов прошлого десятилетия. Помните эти песни? Держим пари, что да.





Какой марки был ваш первый мобильник?