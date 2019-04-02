Новосибирцы потратили 150 тысяч рублей на рисунки особенных детей

До начала торгов каждый лот можно было подробно рассмотреть на выставке в соседнем зале





2 апреля в кинотеатре «Победа» прошёл благотворительный аукцион — он был приурочен к Международному дню распространения информации об аутизме.







В качестве лотов с торгов были проданы 19 рисунков детей-аутистов, специально отпечатанные на холстах. Авторами лотов были Алёша Попов, Артемий Хан, Дима Маковкин, Егор Шакайло, Иван Герцев, Макар Аристов, Максим Григорьев и Ярослав Муха. Возраст художников варьируется в пределах 6–7 лет, о некоторых из них НГС рассказывал в прошлом году.







Работы детей сравнивали с известными полотнами — в частности, Джексона Поллока





К началу торгов в зале не было свободных мест: участники стояли вдоль стен и в проходах. Стартовая цена на картины составляла 1,5–2 тысячи рублей, шаг аукциона — 500 рублей. Самой дорогой картиной оказалась работа Артемия Хана: цена на неё в ходе торгов выросла с 2 до 33 тысяч рублей.







Рисунок 7-летнего Артемия стал самой дорогой картиной на торгах: цена на него взлетела в 16,5 раза





Всего организаторам за вечер удалось собрать 151 тысячу рублей, из которых 144 тысячи — в результате торгов. Средства будут направлены на поддержку и развитие ресурсных классов в Новосибирске.







Торги вёл Антон Веселов — сегодня он занимает должность заместителя директора ГПНТБ СО РАН по связям с общественностью





Свободных мест в зале, где проходил аукцион, не было — участники стояли вдоль стен





«До открытия ресурсного класса у наших детей не было возможности учиться, будем говорить прямо. Сегодняшний аукцион и этот день посвящены тому, что невозможно развивать инклюзивное образование, если общество не будет толерантным и лояльным. Так же как невозможно развить толерантность и лояльность общества без инклюзии, — пояснила организатор аукциона, директор «Центра помощи детям Диада+1» Наталия Мальтинская. — На подобного плана аукционах, выставках <…> мы показываем, что вот они, наши дети, вот ребёнок с расстройством аутического спектра, вот такую работу он нарисовал. Когда ты смотришь на эти картины, ты понимаешь, что рисовал человек с искренними чувствами. Ребёнок с аутизмом — искренний ребёнок, ему природа не дала возможность обмана, он не знает, что это такое».







Всего на торги зарегистрировались около 30 новосибирцев





Сегодня в Новосибирской области открыто четыре ресурсных класса: три в Новосибирске и один в Бердске. По оценке Наталии Мальтинской, для существования каждого требуется 1,2 млн рублей ежегодно. Сейчас эти средства поступают из благотворительных фондов, в частности фонда «Выход», и от частных инвесторов.







Битва за некоторые картины была особенно жаркой





«Я надеюсь, что будут сокращаться эти расходы: за счёт того, что внешние специалисты, которые необходимы для развития данного проекта — кураторы, супервизоры, — будут трудоустроены, — отметила Мальтинская. — Мы очень надеемся, что доля органов власти в этом проекте станет больше — они нам помогают, безусловно: огромный шаг был сделан с повышением коэффициента, что позволило платить зарплату тьюторам».







Все собранные средства организаторы направят на поддержку и развитие ресурсных классов — специальных зон в обычных школах, которые позволяют детям с аутизмом постепенно влиться в общество сверстников





Ранее НГС подробно рассказывал о работе тьюторов и ресурсных классов: для чего они нужны и в чём заключается их роль в развитии особых детей.

